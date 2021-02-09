Facebook将删除有关冠状病毒疫苗的虚假信息

哈通社/加利福尼亚/2月9日--据BusinessInsider.com网站消息，Facebook公司宣布引入一项新规则，该规则与冠状病毒疫苗的虚假信息传播有关。此后，任何包含有关疫苗虚假事实的信息都将从Facebook和Instagram页面中删除。

周一，该公司更新了当与«疫苗»一词结合使用时可能被认为是虚假信息的单词列表。该列表对诸如“有毒”、“有害”和“可能会引起自闭症”之类的遥言内容进行了补充。自2月初以来，Facebook公司一直在打击有关冠状病毒的虚假信息。

Facebook在官方博文中表示，已经增加封杀的谣言类型，涉及新冠病毒、新冠疫苗以及其他疫苗，其中包括“新冠病毒是人造病毒”、“新冠疫苗很危险”等。在此之前，Facebook已经禁止在广告中出现这些言论。

该公司表示，有关疫苗开发及其有效性的虚假数据也将从网站上删除。

该公司指出，在编制被认为是虚假信息的单词清单之前，已与世界卫生组织和其他领先的卫生组织进行了交谈。

早前，该公司封锁了与阴谋论QAnon相关的页面和群组。

【编译：阿拉依】



