哈萨克斯坦研发的控制器在塞尔维亚和中国工厂展现卓越效能

在“INNOPROM.白俄罗斯”展览会上，哈萨克斯坦“Electrologic”控制器因其在绿色能源领域的高潜力获得国际认可。该技术入选全球环境基金的短名单，从600个全球申请项目中脱颖而出，成为六大优选项目之一，有望为哈萨克斯坦吸引580万欧元的资金。

该控制器完全基于本土研发，性能超越全球领先制造商的同类产品。最初，它被用于冶金行业控制电弧炉，在塞尔维亚和中国的工厂应用后，成功将熔炼时间缩短一半，大幅节约电能和耗材，同时使生产效率翻倍。

随后，研发团队将技术调整优化，解决电力系统中因“无功”能量导致的损耗问题。如今，该控制器可广泛应用于各类工业工厂和市政领域，提升能源效率，成为向“绿色”经济转型的重要工具。

项目负责人扎纳特·朱西波夫表示：

“我们自主研发并生产了‘Electrologic’控制器的硬件和软件，应用于冶金和能源领域。在冶金行业，我们缩短了金属熔炼时间，减少了电极消耗；在能源领域，我们实现了电能节约。与国外同类产品相比，我们的控制器效率更高。例如，在塞尔维亚，安装控制器后，熔炼时间从45分钟缩短至26分钟；在中国，从120分钟缩短至65分钟。这不仅提升了生产效率，还显著降低了成本。”

值得一提的是，在明斯克举办的“INNOPROM.白俄罗斯”国际展览框架内，哈萨克斯坦企业展示了工业数字化领域的创新成果。哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫参观了明斯克“INNOPROM.白俄罗斯”国际工业展，并在“新技术联盟：构建未来工业”主题全体会议上发表讲话。

【百衲衣：木合塔尔·木拉提】