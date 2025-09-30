哈萨克斯坦智能设备与机器人系统亮相明斯克工业展

据政府新闻办公室消息，在明斯克举办的“INNOPROM.白俄罗斯”国际展览框架内，哈萨克斯坦企业展示了工业数字化领域的创新成果。

国家展馆平台上，呈现了本土公司将人工智能融入生产的解决方案。其中包括机器人系统以及保障生产过程安全的智能设备。这些项目正按照总统关于将人工智能引入生活各领域的指示稳步推进。

哈萨克斯坦农业创新公司便是此类技术应用的典型。该公司生产农业机械及装配部件，已转向数字控制设备。如今，机器不再依赖手动操作，而是通过数字程序运行：工程师创建部件3D模型后，智能机床便能以高精度从金属中加工成型。这种方式不仅能自制此前需从国外进口的复杂部件，还将生产本地化率提升至86%。

数字化不仅限于生产，还延伸至服务领域。新设备接入全球技术支持网络，实现远程诊断和程序调整。

公司总监奥列格·巴利宾表示：

“我们已引入机器人化生产综合体，并逐步转向数字化。我们将利用人工智能将其融入日常工作，这将助力企业发展，并确保精度、品质与效率。总统特别强调要将劳动生产率翻番，而这离不开生产能力的强化。为此，国家正投入巨资更新机拖车队。我们必须全面满足市场需求：市场要求相应品质的产品，我们就得提供这样的保障。”

此前，总理沃勒扎斯·别克帖诺夫参观了明斯克“INNOPROM.白俄罗斯”国际工业展，并在“新技术联盟：构建未来工业”主题全体会议上发表讲话。

【编译：木合塔尔·木拉提】