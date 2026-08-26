数字法典落地 智能合约将如何改变哈萨克斯坦商业生态？

（哈萨克国际通讯社讯）随着《数字法典》于2026年7月12日正式生效，“智能合约”首次进入哈萨克斯坦国家法律框架。过去更多存在于区块链、金融科技领域的这一概念，如今开始拥有明确的法律基础，并可能逐步进入银行、证券、物流、保险、农业乃至房地产等传统商业领域。

对企业而言，这一变化的意义并不只是多了一种数字工具。智能合约的核心价值，在于让合同从“签署后由人执行”逐渐转向“满足条件后由系统自动执行”。

不过，从法律承认到真正大规模应用，中间仍有相当长的距离。

KPMG Law哈萨克斯坦高级经理萨特詹·穆卡塔耶夫（Сатжан Мұқатаев）和律师阿迪勒·穆萨巴耶夫（Әділ Мұсабаев）认为，未来几年，银行、金融科技企业和大型企业可能成为哈萨克斯坦智能合约应用的先行者，而数据质量、数字基础设施、责任划分和司法实践，则将决定这一新工具究竟能够走多远。

从“合同文本”走向“自动执行”

根据《数字法典》，智能合约是指在特定条件出现时，通过数字技术自动执行各方预先约定条款的机制。

简单来说，传统合同通常需要人在条件满足后确认、付款或办理其他手续，而智能合约试图将其中一部分流程交给系统。

以商品交易为例，买卖双方可以预先约定：商品确认送达后，托管资金自动转给供应商；如果在规定期限内没有收到交货确认，资金则退回买方。

整个过程按照预先设置的规则运行，在条件满足后自动触发。

国际实践中，智能合约经常与区块链技术结合。合同条件和交易信息记录在分布式账本中，可以降低记录事后遭到修改的风险。

不过，哈萨克斯坦目前并未在法律层面规定智能合约必须使用区块链。《数字法典》更强调其“自动履约”功能，而不是限定具体采用何种技术。

这也意味着，未来哈萨克斯坦企业使用智能合约时，技术路线可能并不只有一种。

哪些行业可能最先受益？

从现有商业模式来看，智能合约最直接的应用场景集中在那些规则明确、数据标准化程度较高，同时拥有成熟数字基础设施的行业。

金融领域是其中最具代表性的方向。

银行可以利用智能合约自动执行部分合同义务和金融操作，在预先设定条件得到满足后完成相关流程，从而减少人工处理环节，提高交易效率。

在证券市场，智能合约可用于结算和证券买卖等流程；在保险领域，当约定数据源确认某一保险事件发生后，系统可以自动启动赔付程序。

物流同样具有较大的应用空间。企业可以将货物流转数据与合同执行条件连接，在系统确认货物到达、交付等事件后，自动完成确认或结算。

房地产领域的情况则更复杂。

理论上，在与国家登记系统实现数据对接后，智能合约可以参与房地产交易中的结算、信息交换等环节。但涉及所有权变更等需要国家登记的事项，在相关系统完成对接并形成成熟实践之前，仍很可能需要人工介入。

因此，两位专家判断，证券交易所、银行以及大型工业集团可能成为哈萨克斯坦第一批积极使用智能合约的机构。

原因并不复杂——这些机构已经拥有较成熟的数字基础设施、内部信息系统和集中式核算体系，更容易把合同中的商业规则与系统数据连接起来。

农业领域已经出现探索

智能合约在哈萨克斯坦的潜在应用并不局限于传统金融领域。

阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）的Commodity Chain Ltd项目提供了一个值得关注的案例。

2026年6月，该公司获得在农业工业领域开展代币化现实世界资产相关业务的许可证，计划建立农业产品代币化平台，其中包括储存在现代化粮仓中的粮食。

按照项目设想，粮食数量和储存状态可以通过物联网传感器获取，并形成相应数字数据。农户则可以利用代币化后的资产作为抵押，获得短期融资。

如果这一模式进一步发展，智能合约就可能参与其中。

例如，当系统确认粮食数量、状态或其他预设条件符合要求后，可以自动触发事先约定的金融操作。这样一来，从实体粮食、物联网数据到数字资产和融资之间，就可能形成一套自动衔接的业务流程。

真正的难题不在“自动”，而在出错以后

智能合约带来的效率提升十分直观，但自动执行本身也产生了新的法律问题。

传统合同履行过程中，如果发现数据有误、条件发生变化或双方产生争议，人可以暂停交易并重新确认。

而在自动化环境中，一个更加现实的问题是：如果系统依据错误数据执行了合同，应该怎么办？

例如，传感器提供了错误信息、软件出现故障、平台停止运行，或者程序代码本身存在漏洞，都可能导致合同被错误执行。

《数字法典》已经考虑到部分风险，允许智能合约当事人通过保险及其他机制，应对技术错误、软件故障和数字平台无法运行等情况。

但更复杂的问题仍有待解决。

如果算法出现错误，责任应该由合同当事人、程序开发者还是平台运营方承担？如果智能合约涉及不同国家，适用哪一国法律？程序自动产生的执行记录能否直接成为法院证据？发生争议后又应该如何中止已经启动的自动流程？

目前，哈萨克斯坦在这些方面尚未形成充分的司法实践。

此外，智能合约的可靠性高度依赖数据。如果系统获取的数据本身存在问题，那么即使程序完全按照预定规则执行，也可能得到错误结果。

因此，智能合约真正大规模进入商业领域，需要解决的不仅是“能否自动执行”，还包括数据、平台、责任和司法救济等一整套问题。

未来3至5年或是关键探索期

《数字法典》还留下了进一步完善监管体系的空间。

根据法典规定，在部分行业使用智能合约的具体要求，可以通过哈萨克斯坦专项法律另行确定。这意味着，随着实际应用增加，银行、保险、证券、房地产等不同领域未来可能形成更加细化的行业规则。

从目前条件来看，智能合约短期内很难全面替代传统合同执行方式。

未来3至5年，更有可能出现的情况是，拥有成熟数字系统、能够承担技术和法律风险的银行、金融科技公司以及大型企业率先尝试，并首先把智能合约应用于条件明确、数据可靠、容易实现标准化的业务环节。

而需要连接国家数据库、涉及复杂权利变更或者高度依赖人工判断的交易，则可能继续保留传统操作方式。

从更长远的角度看，哈萨克斯坦已经通过《数字法典》完成了智能合约从技术概念进入国家法律体系的重要一步，也成为中亚地区率先在立法层面对这一工具作出规范的国家之一。

接下来真正决定其发展速度的，将不再只是法律中有没有“智能合约”这个概念，而是国家数据库能否实现有效对接、企业数字基础设施能否跟上、出现错误后的责任如何划分，以及司法体系能否逐渐形成相应实践。

随着公共服务数字化持续推进，加之阿斯塔纳国际金融中心在金融科技和数字资产领域的探索，哈萨克斯坦已经具备进一步试验智能合约的基础。能否将这种制度和技术优势转化为成熟的商业应用，将成为未来几年值得关注的数字经济议题。