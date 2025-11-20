中文
    吉尔吉斯斯坦首发黄金支撑稳定币 强化在全球金融体系中的定位

    （哈萨克国际通讯社讯）哈通社驻比什凯克记者报道，吉尔吉斯斯坦首次发行由黄金支持的国家稳定币。

    吉尔吉斯斯坦首发黄金支撑稳定币 强化在全球金融体系中的定位
    Фото: 吉尔吉斯斯坦财政部

    20日，吉尔吉斯斯坦正式推出稳定币USDKG，首期发行额度为5000万美元。

    USDKG为与美元等值的数字代币，每枚价值1美元，并由实物黄金全额支撑。

    发行仪式由吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、财政部长阿尔马兹·巴克塔耶夫及虚拟资产发行人股份公司董事长毕波洛特·马梅托夫出席。

    据悉，本次已在Tron网络上启动5000万枚USDKG代币的发行和流通。USDKG获得吉尔吉斯斯坦完全支持，被设计为透明、安全和稳定的数字货币，将黄金的价值优势与区块链技术的高效性相结合。

    官方认为，USDKG的发行为吉尔吉斯斯坦在全球金融体系中的定位带来新机遇，可为发展Web3基础设施提供支撑，并通过区块链方案强化政府与私营部门之间的互动。USDKG也有望提升该国的投资吸引力，为资本流入和技术合作创造条件。

    据此前报道，2025年以来，吉尔吉斯斯坦经济保持强劲增长势头，实际增速超过10%

    【编译：阿遥】

    国际 金融 中亚 经济 吉尔吉斯斯坦
