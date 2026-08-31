副总统叶尔兰·卡林：宪法改革推动更多新面孔走上公共舞台

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦副总统叶尔兰·卡林（Ерлан Қарин）31日在库鲁尔泰会议上表示，过去5至7年间，哈萨克斯坦在各领域发生显著变化，已经成为一个全新形态的国家。宪法改革和库鲁尔泰选举也推动更多新面孔、新人物走上国家公共生活舞台。

卡林表示，目前哈萨克斯坦多个领域正在经历广泛而深刻的变革，改革带来的积极成果已经开始被民众切身感受到。

“过去5至7年间，我们的国家在各个方面都发生了显著变化。正如您经常所说，哈萨克斯坦已经成为一个全新形态的国家。许多领域正在发生广泛而深刻的变化，人民已经开始亲眼看到并切身感受到这些变化带来的积极成果。”卡林说。

他表示，在托卡耶夫总统的支持和信任下，自己有机会参与国家近年来发生的一系列重大历史性变革。

卡林援引托卡耶夫经常提到的一句话说：

“为国家服务，对每一位公民而言都是莫大的幸福和崇高的荣誉。”

卡林对托卡耶夫多年来给予其参与国家重大改革的机会和信任表示感谢，并表示，无论身处何种岗位，他都将始终忠实履行国家元首确定的各项任务，为哈萨克斯坦的未来竭尽全力。

卡林同时指出，随着新《宪法》的实施，哈萨克斯坦历史已经开启新的时代。下一阶段的重要任务，是将新的宪法价值观转化为社会生活的基本准则，并使其深入社会意识。

“刚刚举行的库鲁尔泰选举以及国家推进的宪法改革，促使许多新名字、新面孔走上公共生活舞台。在您的倡议下，国家正在发生的积极变化，为所有具有爱国情怀和国家责任感的公民参与这些大规模工作创造了机会。”卡林说。

他同时呼吁，在这一历史性时刻，全体哈萨克斯坦公民团结在总统周围，凝聚力量、共同推动国家发展。

此前，托卡耶夫在当天举行的库鲁尔泰会议上提名卡林出任哈萨克斯坦共和国副总统。根据相关规定，副总统由总统任命，但须获得库鲁尔泰同意。

库鲁尔泰随后对卡林的候选人资格进行表决，141名议员投票支持，4名议员弃权。

在获得库鲁尔泰同意后，托卡耶夫签署总统令，正式任命卡林为哈萨克斯坦共和国副总统，同时免去其此前担任的总统办公厅第一副主任职务。