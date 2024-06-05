哈萨克斯坦立法禁止对博彩机构进行广告宣传

哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）6月5日二读通过了《就博彩业务、彩票和彩票服务问题对哈萨克斯坦部分法律条款进行补充修改》法案。

根据该法案，互联网博主和具有影响力的人士，以及其他哈萨克斯坦公民，将被禁止为博彩公司和在线赌场进行广告宣传。

马吉利斯议员叶尔努尔·贝森巴耶夫表示：

- 今天通过的这项重要的法案将直接影响我们的社会。在阿特劳举行的库鲁尔泰大会上，托卡耶夫总统曾指出，赌博成瘾是 21 世纪主要的社会罪恶。根据国家元首的指示，通过了一项打击赌博成瘾的综合计划。

据悉，该修正案不仅完全禁止博彩公司和在线赌场在建筑物、构筑物和车辆上投放户外广告，也不允许此类机构今后在大众媒体、电影院、视频等当中投放广告。

允许博彩机构发布广告的区域被限制在以下范围内：

博彩公司和在线赌场自身所处的营业场所内部、体育场所的建筑物内部、运动员使用的器械表面、在体育电视和广播频道上、专门展示体育赛事的互联网资源。

修正案同时允许公立电视媒体在对国际体育赛事进行直播活动期间展示博彩机构的广告内容。

该修正案禁止移动运营商向在线赌场的订阅用户所拥有的个人通讯设备发送包含赌博和投注广告的短信。

【编译：木合塔尔·木拉提】