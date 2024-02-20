欧盟根据《数字服务法》对TikTok启动正式调查

2月19日，欧盟委员会通过新闻稿介绍称，“根据迄今为止进行的初步调查，包括对TikTok于2023年9月发送的风险评估报告的分析，以及TikTok对本委员会正式信息请求（关于非法内容、未成年人保护和数据访问）的答复，本委员会决定根据《数字服务法》对TikTok启动正式调查”。

相关调查将集中在以下几个方面：

TikTok系统，包括算法系统的设计可能会刺激行为成瘾和/或产生所谓的“兔子洞效应”，从实际或可预见的负面影响角度看，是否遵守了与评估和减轻系统风险有关的《数字服务法》义务。需要进行此类评估，以应对行使个人身心健康基本权利、尊重儿童权利的潜在风险及其对激进化进程的影响。此外，在这方面采取的缓解措施，特别是TikTok为防止未成年人访问不适当内容而使用的年龄验证工具，可能并不合理、不相称和不有效；履行《数字服务法》义务，采取适当和适度的措施，确保未成年人享有高度的隐私、安全和保障，特别是将未成年人默认隐私设置作为其推荐系统设计和运作的一部分；履行《数字服务法》义务，为TikTok上展示的广告提供可搜索的可靠信息库；TikTok为提高其平台透明度而采取的措施。

在正式启动调查程序后，欧盟委员会将继续收集证据，例如通过发送补充信息请求、进行面谈或检查。正式程序启动后，欧盟委员会有权采取进一步的执法措施，如临时措施和违规决定。欧盟委员会还有权接受TikTok就调查事项作出的任何补救承诺。

据悉，调查持续时间取决于多个因素，包括案件的复杂程度、相关公司与欧盟委员会的合作程度以及辩护权的行使情况。TikTok宣称在欧盟拥有1.359亿月活跃用户，并于去年4月25日根据欧盟《数字服务法》被指定为超大型在线平台 (VLOP)。 作为超大型在线平台，在被指定4个月后，TikTok必须开始遵守《数字服务法》中规定的一系列义务。自今年2月17日起，《数字服务法》适用于欧盟的所有在线中介机构。

-欧洲在线用户的安全和福祉至关重要。TikTok需要仔细审视它们提供的服务，并仔细考虑它们给用户——无论年轻还是年老用户带来的风险。欧盟委员会现在将在不影响结果的情况下进行深入调查。-欧盟委员会执行副主席维斯塔格表示。