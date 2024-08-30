宪法法院院长专访：谈法律审查与公民权益保障

值此之际，哈通社记者采访了宪法法院院长埃尔维拉·阿兹莫娃。院长介绍了该机构在保护公民权利方面的作用，并对公民提出的常见申诉类型和政府机构执行宪法法院裁决的情况进行了分析。在此次访谈中，还讨论了一些诸如允许单身男性收养孩子、学校中的宗教自由问题以及禁止在哈萨克斯坦宣传LGBT等热点议题。

阿兹莫娃指出，自2023年1月起，哈萨克斯坦启动了宪法申诉制度，为公民提供了额外的工具来维护自己的权利和自由。她表示，宪法法院的作用不仅仅在于解决法律争议，还在于填补法律空白、消除法律冲突，并提升宪法文化水平。

在谈到公民提交的诉求时，阿兹莫娃透露，自宪法法院成立以来，已收到超过7500份公民诉求，并根据这些诉求做出了252项决定。其中，法院重点审查了包括选举法、刑法、劳动法和税法等在内的多项法律和法规的合宪性。然而，她强调，这并不代表国家存在大规模的法律违宪行为，更多的是由于公民对某些法律决定的不满或是法律意识的欠缺。

阿兹莫娃还谈到， 宪法法院认定8项法律条款和最高法院的规范性决议违宪后，检察机关对超过1.5万起刑事案件和4500起民事案件进行了审查，恢复了26名公民的权利。根据宪法法院第5号决议，多位公民恢复了他们的养老金权益，总额超过2000万坚戈。此外，宪法法院还建议政府重新审视受核试验影响地区的社会保护政策，并根据新的原则和方法加以改进。

阿兹莫娃还对宪法法院的决定执行情况进行了评价，她指出，宪法法院的决定对于维护公民权利至关重要，并且与传统司法程序有所不同。她表示，宪法法院的参与不仅仅在于裁决，还包括确保法律的实施过程符合宪法精神。

在采访中，阿兹莫娃还提到宪法法院关于允许单身男性收养孩子的裁决。她强调，法律在限制谁可以收养孩子时，必须确保公平和合理，最重要的是保护孩子的利益。为了进一步完善收养制度，法院还建议政府采取措施改进相关法律。

此外关于许多哈萨克斯坦议员反对在国内宣传LGBT的问题，阿兹莫娃表示，宪法法院尚未收到任何关于审查现行法律是否符合宪法的相关请求。她还指出，议会和政府在制定进一步措施时，应遵循一系列宪法原则，包括反歧视、不侵犯他人权利和自由、维护公共秩序以及保障婚姻、家庭、母亲和孩子的权利。

而在提到学校禁止佩戴头巾的问题时，阿兹莫娃介绍了宪法法院的处理过程。她提到，去年宪法法院收到卡拉干达州专门行政法院的一份建议书，这份建议书涉及多个由家长提起的行政案件。这些家长的子女因为在学校佩戴头巾而被拒绝参加课堂学习，他们对此提出了异议。

阿兹莫娃解释说，根据《哈萨克斯坦宪法法院法》的规定，宪法法院只处理法律问题，不对具体事实作出判断。因此，宪法法院在初步审查后认为，这些案件涉及的具体行为合法性应由相关法院自行裁定，而不是宪法法院的职责范围。她还提到，相关法院已经对这些案件进行了审理，并作出了裁决。

访谈最后，阿兹莫娃对全国人民表达了宪法日的祝愿。她强调，宪法是国家和社会稳定的基础，遵守宪法原则是社会意识的重要组成部分。阿兹莫娃呼吁全体公民在宪法精神的指导下，维护法治，尊重他人的权利和尊严，共同推动国家的和平与发展。

【编译：达娜】