托卡耶夫总统发表宪法日贺词

贺词全文如下：

尊敬的同胞们！

祝贺全体公民宪法日快乐！宪法作为哈萨克斯坦的基本法，是我们国家治理的坚实基础，保障了国家的稳步发展和持续进步。

宪法不仅确定了国家和社会生活的基本原则，还始终将公民的利益、权利和自由置于首位。因此，哈萨克斯坦进行的一切改革，都是以人民的福祉为最终目标。

2022年的宪法改革启动了全面的民主化进程，并为政治体系的现代化提供了条件。这次改革加强了人权保护机构的作用，提高了人权事务专员的地位，并设立了宪法法院，宪法法院现在在推动法治国家建设和维护法律至高无上的地位方面发挥着重要作用。

宪法进一步巩固了法律和秩序的保障功能，这是我们构建一个公平和谐社会的基础。尊重和严格遵守宪法，体现了公民的高度责任感和真正的爱国精神。我坚信，依托宪法所确立的核心价值观，我们必将建设一个公正的哈萨克斯坦，一个为所有人提供平等机会的国家。

祝愿全体公民身体健康，幸福安康，并在未来取得更大的成就！

【编译：达娜】