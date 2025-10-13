立法工作全面推进哈萨克斯坦国家发展议程

立法工作高效推进

霍沙诺夫表示，议员们高度重视以高质量、及时的立法支持总统国情咨文及国家发展任务。目前，已有15项法案获得通过并送交参议院审议，另有77项法案在议会下院审议中。预计年内将通过《建筑法典》《数字法典》和《银行活动法》等关键法案。此外，议会正积极推动有关选举、消费者权益保护、违法行为预防、地方自治与自我管理、创意产业、科研发展、历史文化遗产保护以及园艺合作社支持等领域的立法修正案。

立法过程坚持公开透明，广泛吸纳公众、专家和媒体的参与。各政党派系积极提出符合选民需求的建议，重要法案在公共委员会会议上深入讨论，确保决策的广泛代表性。

人工智能立法与能源合作

霍沙诺夫特别提到，议员们积极响应总统关于人工智能发展的倡议。9月底，议会下院通过了《人工智能法》，已提交参议院审议，并组织了有国内外专家参与的议会听证会，为该领域立法提供了智力支持。

此外，在议员与能源部的共同倡议下，阿克套举办了石油天然气行业机械制造发展论坛，决定系统性提升该领域采购中的本地化比例。议员们将持续监督相关措施的落实。

议会外交助力国际合作

霍沙诺夫还汇报了议会外交的最新进展。蒙古国大呼拉尔和匈牙利国家议会主席近期对哈萨克斯坦进行了正式访问。议会与多国建立了活跃的友好小组，搭建了立法经验交流平台，并推动了多项国际合作项目。

议员们在集体安全条约组织议会大会、突厥国家议会大会、独联体议会大会等国际平台上表现积极，为国家利益的维护和区域合作贡献力量。

推动国家战略落地

此次会晤凸显了议会下院在国家发展中的重要作用。通过高效立法、公开透明的工作机制以及活跃的国际合作，议会正为落实总统提出的战略目标提供坚实保障。

未来，随着更多关键法案的通过，哈萨克斯坦将在经济、科技、文化和国际舞台上迈出更坚实的步伐。

【编译：木合塔尔·木拉提】