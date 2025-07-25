马克龙称法国将于九月承认巴勒斯坦国

马克龙在声明中指出，作为对法国一贯致力于实现中东地区公正持久和平承诺的延续，他已作出正式承认巴勒斯坦国的决定，并将在联合国大会上庄严宣布。他同时在社交平台“X”上发布了致巴勒斯坦民族权力机构主席马哈茂德·阿巴斯的信函。

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马克龙表示，必须立即实现停火，释放所有人质，并向加沙地带民众提供大规模人道主义援助。他还强调，有必要实现哈马斯的非军事化，确保加沙地区的安全与重建。

法国总统认为，一个在承诺非军事化、并无条件全面承认以色列的基础上建立的独立巴勒斯坦国，有望为中东地区的安全与和平作出积极贡献。

巴勒斯坦方面对法国的决定表示欢迎。与此同时，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡则表示，法方此举是对“恐怖主义的奖励”。他在一份声明中称：“在当前条件下建立巴勒斯坦国，不是为了与以色列和平共存，而是为毁灭以色列提供跳板。巴勒斯坦人并不谋求在以色列旁边建国，而是意图在以色列取而代之。”

截至目前，联合国193个会员国中已有140多个国家承认巴勒斯坦为独立国家。其中，爱尔兰、西班牙和挪威于一年多前宣布承认巴勒斯坦国。

【编译：达娜】