法国名校将在哈萨克斯坦开设分校 助力核电人才培养

签约仪式在科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克与法国驻哈大使西尔万·吉奥格的见证下举行。协议由格勒诺布尔高等物理、电力与材料学院副院长居尔艮·阿勒潘与萨特巴耶夫大学副校长萨姆哈特·叶尔梅克巴耶夫代表双方共同签署。

格勒诺布尔高等物理、电力与材料学院是欧洲核技术领域最大的科研与生产集群之一，专注于核物理、电子与材料科学等前沿领域的高等教育，其工程项目在泰晤士高等教育（THE）和QS等国际排名中备受推崇。

设在萨特巴耶夫大学的分校将开设“3+1”双文凭项目，重点培养核工程与可再生能源等方向的高素质专业人才，涵盖核工程、可再生能源工程及高等研究等热门领域。

随着哈萨克斯坦首座核电站项目的推进，该合作项目的重要性愈加凸显。根据协议，哈方大学生将有机会前往法国核电站参与实习与实践。

据了解，法国现有56座核反应堆，提供全国超过70%的电力需求。

【编译：阿遥】