法国专家团提议与哈方共同开展巴尔喀什湖水资源研究

双方首先回顾了法国地质调查局（BRGM）与哈方合作项目的成果。该项目于去年启动，期间法国专家在哈萨克斯坦参与了八次研讨会，旨在确定地下水资源管理方面的最紧迫问题。

别克尼亚兹表示，水资源和灌溉部将认真分析研究所有收集到的问题，并确认优先解决方向。随后，法国专家将起草一份方法文件，提出解决问题的具体方式。

法国专家团还提出了一项倡议，即对巴尔喀什湖水域进行大规模研究，并建立其水资源管理模型。该过程包括研究卫星图像和进行水文地质分析。

别克尼亚兹指出，这项提议非常有趣。他表示，目前已有了研究和保护咸海和里海的国际组织。但对于巴尔喀什湖，还没有专门的研究所或基金会。他表示，哈方愿意在这方面同法方展开合作。

他邀请法国专家团队参加将于今年5月底举行的“巴尔喀什湖—2024”国际水气候论坛。

【编译：阿遥】