法国、埃及、约旦“三方峰会”举行 聚焦加沙局势

法国总统马克龙、埃及总统塞西和约旦国王阿卜杜拉二世出席当天会议，并发表联合声明。声明说，巴勒斯坦民族权力机构应负责加沙地带和全部巴勒斯坦领土的治理；确保巴勒斯坦人能够获得紧急人道主义援助；呼吁立即恢复在加沙地带停火。

法国官方称，马克龙、塞西、阿卜杜拉二世还共同与美国总统特朗普通电话，讨论加沙地带局势。这次通话的其他细节尚未对外公布。以色列总理内塔尼亚胡当天在华盛顿与特朗普举行会谈。

马克龙强烈反对任何让巴勒斯坦人流离失所及吞并加沙地带的企图。他指出，相关企图违反国际法，并将对地区安全与稳定构成威胁。马克龙还赞扬埃及政府为重建加沙地带所作努力。

以色列上月以哈马斯方面拒绝美方提出的延长停火协议、释放被扣押人员为由，恢复对加沙地带大规模空袭及地面行动，导致巴勒斯坦方面重大人员伤亡。

特朗普此前曾提出“清空”加沙地带设想，并称希望埃及和约旦接受并安置来自加沙地带的巴勒斯坦人，引发很大争议。

马克龙6日抵达埃及，对埃及展开为期三天的访问。他将于8日访问位于埃及东部西奈半岛的城市阿里什，与当地人道主义和安全官员会面。阿里什距离加沙地带50公里，是运往加沙的国际援助物资过境点之一。