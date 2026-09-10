法国历史学家玛丽·法沃罗《金帐汗国》哈萨克文版出版

据他介绍，著名出版人莱伊莎·卡德尔为这部重要著作的出版发挥了积极推动作用。

“除了世界经典名著之外，大量科学、历史、纪实类畅销书正在被翻译成我们的母语，这令人感到欣慰。我相信，法国知名历史学家玛丽·法沃罗的《金帐汗国》哈萨克文版也将成为广大读者的一大收获。值得一提的是，著名出版人莱伊莎·卡德尔为这部重要著作的出版发挥了积极作用。此前，我已经仔细阅读了该书的哈萨克文版。而现在，我又有幸与作者本人见面，进行了深入交谈，就历史问题交换了看法。”卡林在Instagram个人主页上写道。

他指出，即将出版的新版多卷本《哈萨克斯坦历史》学术著作中，将首次为金帐汗国时期单独设立一卷。

“正如国家元首所说，我们是金帐汗国的直接继承者之一。因此，无论从哪个角度来看，这一课题都令我们十分感兴趣。除此之外，即将出版的新版多卷本《哈萨克斯坦历史》学术著作中，也将首次为金帐汗国时期单独设立一卷。”他总结道。

巴黎楠泰尔大学历史系副教授、金帐汗国研究专家玛丽·法沃罗博士，曾接受哈通社独家采访，深入讲述了金帐汗国创始人术赤汗及其后代如何推动基因与文化的融合，并探讨了金帐汗国与欧洲诸王国的外交关系。她还强调，重新审视金帐汗国历史的重要性不可忽视。