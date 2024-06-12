法国总统马克龙概述执政党议会选举纲领 痛批极右翼政党

（哈萨克国际通讯社讯）据中新社报道，当地时间6月12日，法国总统马克龙在巴黎概述执政党阵营的议会选举纲领，并猛烈抨击极右翼政党。

马克龙解释了他为何决定解散国民议会重新举行议会选举。他重申此次欧洲议会选举结果是不能被忽视的事实，只有解散国民议会重新选举才能让事情变得更加明晰。

马克龙进一步指出，他提前举行议会选举的原因之一是要防止极右翼党派在2027年的选举中赢得总统职位。按照法国宪法，马克龙届时将无法继续参选，只能卸任总统。马克龙强调，他不想在2027年把“权力的钥匙”交给极右翼。

马克龙呼吁他所属的执政党阵营与其他政治派别展开接触，团结这些“不走极端”的政党为国家的未来展开规划，并与他们联合执政。

马克龙猛烈抨击极右翼政党国民联盟，指出国民联盟如果上台执政将给国家和民众带来危险。他也表示将不会在议会选举竞选期间与国民联盟领导人勒庞举行辩论。他同时批评极左翼党派“不屈的法兰西”，认为该党在国民议会制造“令人担忧的混乱”。

法国传统右翼政党共和党的党魁西奥蒂本周早些时候呼吁该党与国民联盟结盟，引发共和党内部混乱。马克龙就此指出，西奥蒂谋求共和党与国民联盟的联合是谋求“与魔鬼订立契约”，是对右翼历史遗产的背叛。

马克龙也谈及法国国内议题，指出选民对日常生活中存在的困难不满，觉得他们没有被倾听，我们不能继续对这些信息无动于衷。他谈到改善民生的多项措施，包括考虑把养老金与通货膨胀水平挂钩等。

法国9日举行欧洲议会选举投票，根据出口民调，法国极右翼党派国民联盟得票率为31.5%，遥遥领先其他各党派；法国执政党阵营得票率为14.5%位居第二。然而执政党阵营与国民联盟的得票差距明显拉大，与得票率第三的社会党也未能拉开明显差距。马克龙9日晚宣布解散国民议会，重新进行议会选举。