托卡耶夫总统向法官和法院工作人员致以节日祝贺

托卡耶夫指出，2025年对致力于司法公正的工作人员而言意义非凡。今年正值《哈萨克斯坦共和国宪法》通过30周年，该宪法被视为国家主权的象征，是保障公民权利与自由的坚强基石。

总统强调，强大而独立的司法体系在确立法治和推进“法纪与秩序”原则方面发挥着关键作用。近年来，国家持续推进司法领域的系统性改革，审判程序不断完善，管理机制日益优化，数字化技术也被广泛引入。

托卡耶夫特别提到，自7月1日起，哈萨克斯坦将在刑事、民事和行政领域设立三个独立的最高上诉法院，这一举措将显著提升公民与企业维护自身合法权益的制度保障能力。

他指出，公众对司法公正的信任在很大程度上取决于法官的专业素养和在审理案件时坚持立场、公正中立的能力。这项崇高而严肃的使命需要深厚的法律知识和始终将法治置于首位的信念。

托卡耶夫总统对法官、法院工作人员及行业老前辈们的辛勤付出和对职业的忠诚表示衷心感谢，并表示相信他们将继续为建设“公正的哈萨克斯坦”作出重要贡献。

最后，总统祝愿全体法院系统人员身体健康、家庭幸福、事业有成。

【编译：达娜】