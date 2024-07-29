哈萨克斯坦执法机构中 消防部门最受公众信赖

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家统计局于今年 4 月至 5 月对城市和农村地区公众对执法机构和司法系统的信任程度进行了一项调查。

该报告涵盖了民众对检察院、警察、反腐败部门、法院、消防部门的信任度，以及对自己所在区域的安全性的感受。

公布的调查结果显示，民众对检察院的态度为：完全信任-66%，部分信任-24.1%，不太信任-3%，不信任-2.3%，难以回答的占4.6%。

而在民众对警察的态度方面，完全信任的占比为-61.6%，部分信任的占比为-27%，不太信任-4.4%，完全不信任的占比为4.6%。此外，还有2.5%的受访者称从来没有和警察打过交道。

受访者中，认为哈国反腐部门值得信赖的占比为50.9%，部分信任的占比为28.7%，不太信任的占比为4.9%，完全不信任的占比为4.1%。自称从未接触过反腐部门的受访者占比为11.4%。

法院，即司法系统，在受访者当中表示对其完全信任的人数为-61.8%，部分信任-25.9%，不太信任-3.4%，完全不信任-2.9%。难以回答的占6%。

调查中，哈萨克斯坦的消防部门显然得到了公众最大的认可：受访者当中高达79.4%的人认为消防部门值得信任，部分信任的占比为16.4%，不太信任和完全不信任的分别仅占0.9%和0.4%。难以回答的占比为2.8%。

调查结果显示，61.7%的受访者认为自己所居住的区域完全安全，30.5%的受访者觉得足够安全，6%的受访者觉得不安全，1%的受访者选择完全不安全，0.8%的受访者表示很难回答。

据受访者称，不安全感的主要原因是害怕受到袭击（占26.7%）、害怕独自外出（占15.8%）和安全程度低（占14.4%）。

【编译：木合塔尔·木拉提】