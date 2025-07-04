哈法合资突厥斯坦州新铀处理厂正式投产

据突厥斯坦州政府官网消息，投产仪式吸引了多位重要嘉宾出席，包括突厥斯坦州州长努尔阿勒汗·阔谢若夫、法国驻哈萨克斯坦大使乔治·西尔万、“KAТКО”公司首席执行官帕斯卡尔·巴斯蒂安、哈萨克斯坦国家原子能工业公司（Kazatomprom）董事会主席梅尔詹·尤素珀夫、国家原子能署副署长古马尔·塞尔哈津以及Orano Mining BU公司首席执行官沙维尔·桑-马丁·蒂耶。

州长努尔阿勒汗·阔谢若夫表示：

- Kazatomprom是全球自然铀生产领域的领先企业之一，在哈萨克斯坦乃至世界范围内享有盛誉。突厥斯坦州现有10个隶属于该公司的自然铀生产基地，1家从事勘探工作，1家负责电力输送服务。今天，我们在索扎克区见证了“KAТКО”哈萨克-法国合资企业自然铀处理厂的隆重开幕。该项目旨在通过引入新技术，确保国内及国际市场的高品质铀供应。投资项目年处理能力达2000吨铀，总投资约747亿坚戈。新厂的投产还创造了大量就业机会，州政府为此划拨近6000公顷土地，并提供了所有必要基础设施。未来，我们将继续推动生产基地建设。

“KAТКО”公司首席执行官帕斯卡尔·巴斯蒂安表示：

- 南部托尔特库德克处理厂的投产是KAТKO、Orano及Kazatomprom的重大成就。这一项目彰显了我们对安全、高生态标准及技术创新的坚定承诺。我为能够按时、安全且高质量完成这一复杂项目的团队和合作伙伴感到骄傲。

Kazatomprom董事会主席梅尔詹·尤素珀夫补充道：

- 南部托尔特库德克铀处理厂的投产不仅是KAТКО的里程碑，也是哈萨克斯坦原子工业的重要事件。我特别赞扬参与建设的哈萨克斯坦专业团队，并祝贺法国同事项目成功。这标志着Kazatomprom与Orano之间长期战略合作的丰硕成果。

Фото: gov.kz

仪式上，新厂正式启动，部分在铀行业辛勤工作的员工受到表彰。州长及公司领导、嘉宾还参观了生产基地。

该厂年处理能力为2000吨铀，负责处理“南部托尔特库德克”矿区南部生产的含铀溶液。通过整合“托尔特库德克”南部矿段，KAТКО计划实现年产4000吨铀的目标。

该项目于2021年通过详细设计审批，2023年启动建设，并在三年内顺利完成。此外，项目还包括建设水利网络、沥青及碎石道路、电力线路及新变压器站等基础设施。

“南部托尔特库德克”项目为当地带来了显著经济效益，提升了员工生活水平。建设期间，当地承包商新增就业岗位，平均同时雇佣约600人。

值得一提的是，KAТKO是突厥斯坦州最大的雇主之一，现有员工1300人，其中70%以上来自哈萨克斯坦南部，52%以上来自索扎克区。公司员工99%为哈萨克斯坦公民。

【编译：木合塔尔·木拉提】