哈萨克斯坦发明活跃度指数稳步上升 过去三年获81项国际专利

-在统计学上，一个国家的发明活跃度系数是由每100万人向专利机构提交的专利申请数量决定的。-回函中解释道。

根据国家知识产权局提供的数据，这一指数在过去几年中逐步上升：2021年为41.28，2022年为42.39，2023年则上升至45.77。

科学和高等教育部还提供了详细的国际专利申请数据。根据国家知识产权局的年度报告，哈萨克斯坦通过《国际专利合作条约》（PCT）提交的国际专利申请数量在过去三年中有所波动：2021年为31件，2022年为24件，2023年为26件。而根据《欧亚专利公约》，2021年提交的申请为81件，2022年为78件，2023年则增至103件。

值得注意的是，通过PCT程序提交国际专利申请，申请人可以确保其发明在大多数国家得到产权保护；而《欧亚专利公约》则允许个人和法人在统一的欧亚专利基础上保护其发明和工业品外观设计的权利。

总体而言，哈萨克斯坦在工业产权保护方面也取得了显著成果。2021年，哈萨克斯坦获得了12,761份保护文件，2022年为12,099份，2023年则增加到13,270份。

【编译：阿遥】