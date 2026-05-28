佩斯科夫谈普京访哈：俄方期待达成重要协议

佩斯科夫在阿斯塔纳独立宫接受媒体采访时表示，哈俄两国已建立起多领域、全方位合作关系，双方计划在此次访问期间正式确认此前达成的多项协议。

他说：

“我们对此次访问抱有很高期待。两国在多个领域建立了全面合作与紧密联系。今天还将正式确认一系列协议。现在没有必要提前透露将签署哪些文件。稍后将举行文件签署与交换仪式。其中既包括两国元首层面的政治与纲领性文件，也包括各部委、机构以及企业层面的行业合作协议。”

佩斯科夫同时强调，对俄罗斯而言，与哈萨克斯坦的关系具有特殊重要意义。

他说：

“这一切对我们都非常重要。哈萨克斯坦是我们的盟友，也是战略伙伴。因此，我们高度重视此次访问。”

俄罗斯总统普京于5月27日至29日对哈萨克斯坦进行国事访问。访问期间，两国元首将围绕哈俄全面战略伙伴关系与同盟关系现状，以及进一步深化双边合作前景举行会谈。

今天早些时候，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）在阿斯塔纳独立宫正式欢迎俄罗斯总统普京到访。

此前，哈萨克国际通讯社记者还就哈俄合作现状及未来发展前景进行了专题分析报道。