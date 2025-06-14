哈萨克斯坦首座核电站项目牵头方确定：Rosatom胜出

在公开透明、竞争性的对话框架内，哈萨克斯坦与全球领先的反应堆技术制造商展开谈判，并组织了相关企业生产设施的现场考察。

经过多轮磋商，四家公司进入了潜在供应商“简短名单”：俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）、中国核工业集团有限公司（中核集团，CNNC）、法国电力集团（EDF：Electricité de France）以及韩国水电与核电公司（KHNP）。

入围企业提交了关于在哈萨克斯坦建设核电站的完整技术和商业提案，内容包括：

项目预估成本；

建设与投运时间表；

融资模式设计；

设备与施工的本地化路径；

人员培训及科研教育潜力发展建议；

核燃料循环一体化可行性；

企业社会责任措施等。

为确保评估的科学性与公正性，哈萨克斯坦原子能署、哈萨克斯坦核电站有限责任公司联合法国Assystem工程公司制定了统一评估方法，对所提交的反应堆技术方案进行了全面评估，涵盖安全性、技术与财务参数、国际经验、人才培养、本地化水平等关键指标。

据原子能署通报，综合分析结果提交至原子能发展问题跨部门委员会审议评估。根据评估结果，俄罗斯国家原子能公司被认为提供了最具优化性与可行性的建设方案。中核集团排名第二，法国电力集团和韩国水电与核电公司并列第三。

由此，Rosatom正式被确定为哈萨克斯坦首座核电站建设项目国际财团的牵头方。

目前，哈萨克斯坦方面正以Rosatom提出的方案为基础，深入研究从俄罗斯联邦引入国家出口融资的可能性。

与此同时，哈萨克斯坦原子能机构将继续与外国合作伙开展协商，组建一个高效运作的国际财团，全面推进首座核电站建设进程。

【编译：阿遥】