哈乌双方讨论增加贸易和促进过境运输的措施

双方一致表示，哈乌两国各级别互动保持密切。

-我们愿意就双边合作议程上的所有问题进行密切的互动和保持建设性的对话。乌兹别克斯坦一直是哈萨克斯坦最重要的贸易伙伴之一，将继续如此。我们正在有计划地实施两国元首有关双边贸易规模达到100亿美元的指示。因此，双方要共同努力，增加相互贸易，包括减少来自第三国的进口。-沙哈拉耶夫强调道。

截至去年年底，哈乌两国之间的贸易额增长了28.4%，达到了49亿美元。今年前7个月，双边贸易额已经达到了25亿美元。

在此次访问期间，双方深入讨论了增加贸易额的各种途径，以及在工业合作、投资合作、运输领域的合作等问题。双方还专门讨论了哈萨克斯坦货物通过乌兹别克斯坦境内转运以及在塔什干设立"QazTrade"股份公司代表处等问题。

【编译：阿遥】