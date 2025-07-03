北哈州警方迎来一对双胞胎新警员

扎哈尔·科瓦连科和纳扎尔·科瓦连科是哈萨克斯坦内务部卡拉干达学院的毕业生。今年，他们与另外三名优等生一同顺利完成学业，并受邀参加了在阿斯塔纳举行的内务部全体会议。

这对双胞胎兄弟在学生时代便对法律产生浓厚兴趣，立志在司法之路上建功立业。此外，他们在体育领域也取得了多项成就。

Фото: СҚО ПД баспасөз қызметі

近日，扎哈尔在庄严的仪式上从总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫手中接过了警察中尉军衔。

- 中学毕业后，我们决定一起考入学院，并约定如果其中一人未能考上，另一人也放弃该专业。从小到大，这是我们的原则，任何事我们都一起做，- 兄弟俩说。

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自6月16日起，科瓦连科兄弟开始在彼得罗巴甫尔市警察局下属部门任职。

- 我们非常喜欢自己的职业，乐于帮助他人、侦破案件、保障社会安全。能够在同一领域共事让我们感到欣慰。我们深刻理解“团结就是力量”的含义。如果人人遵守法律，我们的国家将更加团结和强大，- 纳扎尔·科瓦连科说。

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值得一提的是，北哈萨克斯坦州警察局中还有另一对双胞胎警员——上尉莉迪娅·洛吉诺娃和中尉娜杰日达·赫列沃娃。

她们目前在北哈萨克斯坦州警察局特别及动员准备部门担任检查员。

【编译：木合塔尔·木拉提】