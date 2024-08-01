数字化方案助力国家社会支持政策的有效执行

据总统府新闻局消息，副总理向国家元首就当前我国社会领域的融资新方法进行了介绍。采取此类方法的目的，是确保分配的资金能够有效的到达真正需要的人手中，保证国家支持措施的透明度，以及预算资金的有效使用。

塔玛拉·杜伊谢诺娃表示，已分配给社会部门的资金为14.5万亿坚戈，占国家预算总额的 60%。

副总理还向总统汇报了根据家庭数字卡计划实施的各项工作的进展情况，通过该项目，根据公民的不同社会类别，各项工作将能够有效和有针对性地予以实施。

副总理强调指出，通过对社会服务领域的全面数字化，各项政府支持措施如今不仅能够有效的抵达需要接受帮助的公民手中，而且还能够快速和方便的发现各类措施和制度中存在的不足和缺陷，并予以及时的修复和完善。

她表示，正在制定合理有效的困难家庭救助措施。

总统还听取了有关政府为提高教育、医疗保健质量以及社会设施建设和农村居民支持而开展的项目的信息。

国家元首对所有已经采取的措施的重要性予以了高度肯定，并表示了坚定的支持。总统强调，所有已开展的社会项目和政策，必须持之以恒的予以长期实施。

【编译：木合塔尔·木拉提】