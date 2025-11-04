哈美双方商讨加强能源合作与新项目开发

会谈中，双方重点讨论了加强哈萨克斯坦与美国能源企业长达三十多年的成功合作。

阿克肯杰诺夫指出，美国能源公司是最早看重哈萨克斯坦巨大潜力的投资者之一，如今已成为田吉兹、卡拉恰甘纳克和卡沙甘等大型油气项目的主要合作伙伴。

—这些项目已经成为美国合作伙伴全球投资组合中的重要资产。它们的规模充分说明，哈萨克斯坦在维护全球能源稳定中具有战略意义，也是我们互利合作的有力体现。-部长表示。

双方讨论了大型联合项目的实施进展及新油田的开发前景。在谈到石油运输问题时，双方特别关注了确保里海管道联盟这一主要出口通道的稳定与可靠运行。

伯格姆高度评价了哈萨克斯坦的投资环境。他指出，众多大型美国石油天然气企业在哈萨克斯坦多年来的成功运营本身就是最佳证明。同时，他还强调，美方有兴趣在能源领域推动数字化合作项目。

双方一致表示，愿在相互信任与尊重的基础上，进一步巩固长期、互利的伙伴关系。

据此前报道，政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫近日表示，哈萨克斯坦将在电力传输网络巡检及能源管理领域引入人工智能技术，以提高能源生产、分配和消费的效率。

【编译：阿遥】