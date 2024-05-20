伊官媒证实莱希总统在直升机事故中罹难 伊政府发布声明

据报道，19日下午，载有伊朗总统、外长及其他随行人员的直升机在东阿塞拜疆省瓦尔扎甘地区发生了硬着陆事故。事故发生后，伊朗方面迅速组织了救援，但由于事故地区交通不便、山区和森林条件恶劣，以及大雾天气，救援行动受到了阻碍。

据伊朗努尔新闻社报道，19日，莱希总统在东阿塞拜疆省参加一个大坝落成仪式后，所乘坐的直升机在返回大不里士途中失事。除了莱希总统和外长阿卜杜拉希扬外，机上所有人员都不幸遇难，包括东阿塞拜疆省省长拉赫马蒂。

据美国有线电视新闻网(CNN)和伊朗国家通讯社报道，政府内阁将于当地时间20日召开紧急会议，就伊朗总统莱希等人在直升机事故中遇难一事发表声明。

声明中，伊朗政府内阁对伊朗总统莱希、外长阿卜杜拉希扬等人的遇难表示哀悼。

-我们向国家和人民保证，将继续莱希总统的前进道路，国家的治理不会受到干扰。-声明表示。

伊朗伊斯兰共和国总统赛义德·易卜拉欣·莱希1960年出生在位于伊朗东北部的马什哈德。他曾担任伊朗国家监察组织主席、国家总检察长、司法总监等职。2021年6月19日，莱希当选伊朗总统，同年8月5日宣誓就职。

伊朗外长阿卜杜拉希扬出生于1964年，毕业于德黑兰大学国际关系专业。除了母语为波斯语外，他还精通阿拉伯语和英语。阿卜杜拉希扬曾先后担任伊朗驻巴林大使、伊朗外交部波斯湾和中东司司长、伊朗外交部阿拉伯和非洲事务部副部长等。他于2021年起担任伊朗外交部长。

【编译：阿遥】