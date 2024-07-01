总统：哈方愿为中国一流大学开设分校创造便利条件

托卡耶夫总统指出，人文领域的合作对于加强双边关系和两国人民友谊发挥着重要作用。

-建交以来，该领域的合作方向一直活跃。教育、文化、旅游和科技等领域合作不断向上发展。今年3月，中国“哈萨克斯坦旅游年”开幕式在北京举行，开启了促进两国旅游的合作关系。开幕式前，在中国首都举行了旅游与投资论坛，并组织了旅游博览会。来自哈萨克斯坦各地区的代表参加了活动。总体而言，在旅游年的框架下，计划举办超过35场不同的活动，旨在向中国城市和地区介绍我国的热情好客、丰富的文化和传统。我们准备好与中国一起继续既定步伐。-他说。

哈萨克斯坦总统表示，相互设立文化中心将为两国之间的人文领域合作注入新的动力。他同时强调，相信这些文化中心将成为两国人民友谊的牢固桥梁。

-今年2月份，我参访了位于东哈萨克斯坦州技术大学的“鲁班工坊”。为哈萨克斯坦汽车工业培养高素质技术和工程人员的现代化实验室给我留下了深刻的印象。我们对扩大此类实验室在我国的地理范围非常感兴趣。我认为，在这里接受过培训的专家有助于有效实施联合项目。两国在高等教育领域富有成效合作的另一个证明是西北工业大学在阿拉木图阿尔法拉比哈萨克国立大学基础上开设分校。我们愿意为中国领先的技术高等教育机构在我国开设分校创造有利条件。-托卡耶夫总统说。

【编译：小穆】