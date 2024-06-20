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    08:41, 20 六月 2024 | GMT +6

    保护金雕：官方与企业携手推进国家象征物种保护

    құс
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）生态和自然资源部于19日与埃菲斯哈萨克斯坦（Efes Kazakhstan）公司签署了《保护金雕》项目谅解备忘录。该项目旨在保护和恢复哈萨克斯坦的金雕种群。

    金雕是哈萨克斯坦的国家象征之一，也是鹰科体型最大的猛禽，被誉为“哈萨克七宝”之一。它被列入哈萨克斯坦濒危动物红皮书，并受到国家法律、政府间协议以及国际自然保护联盟的保护。

    《保护金雕》项目是Efes Kazakhstan自2012年至2019年实施的“贡献力量、保护自然”项目的延续。在该项目下，在阿拉木图州将25只金雕放归野外，使该地区的金雕数量显著增加。

    新阶段项目的重点目标包括：

    • 开展金雕栖息地调查，并随后放飞金雕。
    • 收集和分析哈萨克斯坦金雕的数量和栖息地数据。

    根据战略合作协议，哈萨克斯坦生态和自然资源部将为研究和金雕放归提供支持，并促进相关科研成果的认可。Efes Kazakhstan则负责项目实施，包括制定路线图、筹措2024年至2034年项目资金、开展考察、培育、饲养和护理金雕，并编制和提交项目实施报告。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 环保 科研
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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