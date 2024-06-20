保护金雕：官方与企业携手推进国家象征物种保护

金雕是哈萨克斯坦的国家象征之一，也是鹰科体型最大的猛禽，被誉为“哈萨克七宝”之一。它被列入哈萨克斯坦濒危动物红皮书，并受到国家法律、政府间协议以及国际自然保护联盟的保护。

《保护金雕》项目是Efes Kazakhstan自2012年至2019年实施的“贡献力量、保护自然”项目的延续。在该项目下，在阿拉木图州将25只金雕放归野外，使该地区的金雕数量显著增加。

新阶段项目的重点目标包括：

开展金雕栖息地调查，并随后放飞金雕。

收集和分析哈萨克斯坦金雕的数量和栖息地数据。

根据战略合作协议，哈萨克斯坦生态和自然资源部将为研究和金雕放归提供支持，并促进相关科研成果的认可。Efes Kazakhstan则负责项目实施，包括制定路线图、筹措2024年至2034年项目资金、开展考察、培育、饲养和护理金雕，并编制和提交项目实施报告。

【编译：阿遥】