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    16:04, 08 四月 2024 | GMT +6

    哈萨克斯坦洪灾引发全球铀价大涨

    铀
    Фото: Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦遭遇洪水灾害袭击的消息传出后，国际市场铀价格大幅上涨。

    哈萨克斯坦铀矿储量居全球第二，已探明的全球铀矿储量中，哈萨克斯坦达到70万吨，约占全球储量14%。同时，哈萨克斯坦是全球最大的产铀国，去年产量占全球总产量的43%。

    哈萨克斯坦国家原子能工业公司（Kazatomprom，以下简称哈原工）是全球最大的天然铀生产商，欧盟、美国、印度、俄罗斯都是其主要买家。

    坐拥全球第二大铀储量 哈萨克斯坦如何生产核燃料组件？

    在哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫6日发表全国讲话，指出当前哈国正面临80年来最严重的洪灾，已有10个州宣布进入紧急状态后，据相关专业网站报价显示，国际市场铀价再次迎来大涨。

    目前铀的现货价格达到101美元/磅，逼近今年1月创下的高点106美元，远期期货价格目前为77.5美元，达到有史以来的新高。

    此前，1月12日，占全球铀产量五分之一以上的哈原工公司在其官网发布声明表示，由于硫酸短缺，该公司今年铀的产量将低于预期，2025年产量也将视在建矿山进展情况调整。天然铀价对哈原工的公告反应强烈。

    稍早，高盛4月2日发布对于北美最大铀矿商Cameco的看多报告，北美最大的铀矿商Cameco本周股价上涨了14%。高盛分析师Neil Mehta在报告中表示，到2040年，全球铀需求可能增长高达60%。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    矿产 能源 经济 核能
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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