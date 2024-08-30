宪法日：哈萨克斯坦的宪法都包括了什么内容？

哈萨克斯坦人每年8月30日庆祝宪法日，今年是我国宪法颁布的第29周年。独立至今，哈萨克斯坦的宪法经历了六次修订，最近的一次，是在2022年基于全民公投结果而进行的重大宪法改革。

哈萨克斯坦宪法的历史

宪法是每个国家的根本大法。独立的哈萨克斯坦第一部宪法于1993年1月28日通过。但由于它是建立在旧的行政规则基础上的，并不能满足社会发展的整体要求。因此在两年后，即1995年8月30日，哈萨克斯坦首次在全民公投的基础上通过了新的宪法。

新宪法通过前夕，开展了长期、详细的准备工作。由首任总统倡议创建的专家组仔细分析和研究了世界各国的宪法。据官方数据，超过300万人参与了该文件的讨论。

应该指出的是，哈萨克斯坦宪法被认为是世界上最年轻的宪法之一。

哈萨克斯坦宪法经历了六次变革

29年来，《宪法》共修订了6次，分别是在1998年、2007年、2011年、2017年、2019年和2022年。

其中，规模最大、变革最深的宪法修订发生在2022年。当年共有7 985769名哈萨克斯坦选民参加了修宪公投投票，占到了总选民人数的68.05%。在所有完成的投票当中，共有6163516人，即投票选民的77.18%选择支持宪法修正案。

公投表明哈萨克斯坦公民支持旨在改革国家政治架构、在权力部门之间建立一个平衡的制衡体系的国家发展的新方针。

而此次修宪中最大的变革，便是取消了首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴夫的诸多特殊地位。

哈萨克斯坦已从超级总统制政府转变为拥有强大议会的总统制政府。

改革后的新宪法明确规定，总统的近亲不得担任政治公务员、准国家部门实体负责人，议会议员的选举制度也发生了变化，设立了宪法法院，死刑被禁止。

新宪法还规定，哈萨克斯坦的土地、矿藏、水资源、植物界和动物界以及其他自然资源属于人民。

哈萨克斯坦宪法的内容

目前的哈萨克斯坦宪法共有9个章节99条款项。

宪法开篇这样写道：

- 我们，因共同的历史命运而团结在一起的哈萨克斯坦人民，在哈萨克的土地上建立国家——一个和平的公民社会，致力于自由、平等与和谐的理想，致力于在国际社会中占有一席之地，出于我们对当代和子孙后代的高度责任感，我们根据我们的主权权利通过这部宪法。

宪法第一条规定，哈萨克斯坦共和国将自己确立为民主、世俗、法制和社会国家，国家最宝贵的财富是人以及人的生命、权利和自由。

根据宪法规定，人民是国家权力的唯一来源。人民通过公投和自由选举直接行使权力，并向国家政府机构让渡一部分权力的执行权。

没有人有权在哈萨克斯坦夺取政权。夺权行为将受到法律制裁。

哈萨克斯坦的土地、矿藏、水资源、植物界和动物界以及其他自然资源属于人民。国家代表人民行使所有权。

哈萨克斯坦的官方语言——哈萨克语。在国家组织和地方自治机构中，俄语作为族际交流语言，与哈萨克语同等正式使用。

哈萨克斯坦尊重国际法原则和准则，致力于促进国家间合作和睦邻友好、平等和互不干涉内政，奉行和平解决国际争端的政策，拒绝首先使用武力力量。

法律和法庭面前人人平等。任何人都不应因其工资、社会、职业和财产状况、性别、种族、国籍、语言、宗教、信仰、居住地或任何其他情况而受到歧视。

婚姻和家庭、母亲、父亲和孩子都受到国家的保护。照顾、抚养孩子是父母的权利和义务。达到法定成年年龄并有劳动能力的子女，有义务赡养无劳动能力的父母。

哈萨克斯坦公民拥有进行和平和非武装的集会、抗议、示威、游行和设置障碍的权利。为了国家安全、公共秩序、公共卫生以及保护他人的权利和自由，该权利的使用可能受到法律的限制。

每个人都有义务尊重共和国的国家象征。

不允许出于政治原因限制公民的权利和自由。宪法第十一条、第十三条至第十五条、第十六条第一项、第十七条第一项、第二十二条第十九项、第二十六条第二项规定的权利和自由，在任何情况下不受限制。

保卫哈萨克斯坦共和国——是每个公民的神圣义务和责任。

宪法日是节假日吗？

8月30日——宪法日，是哈萨克斯坦的国家节日，属于法定节假日，放假一天。

值得一提的是，根据哈萨克斯坦劳动法和节假日相关规定，如果法定节假日与周末等休息日重叠，周末休息日会被调整至节假日后的工作日。

【编译：木合塔尔·木拉提】