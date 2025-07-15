哈萨克斯坦儿童旅游发展如何？当前现状与挑战

儿童旅游资源分布不均

所谓儿童旅游，是指专为儿童和青少年组织的、具有发展性、教育性和娱乐性的旅行活动。根据哈萨克斯坦旅游与体育部的数据，目前全国儿童旅游资源主要集中在阿拉木图州和东哈州，两地均拥有27个相关旅游设施。阿克莫拉州和西哈州各有20个，突厥斯坦州有23个。而设施最少的地区为奇姆肯特市，仅有2个，其次是阿特劳州、曼格斯套州和阿拉木图市，各有3个。

教育部回应媒体查询时表示，在2024-2025学年，已有69,733名儿童参与了旅游相关活动。其中在青少年旅游中心和站点的参与者为32,524人，在学校兴趣小组中的有21,766人，在青少年宫及校外机构的兴趣小组中的有15,443人。

此外，全国有超过80万名儿童参与了诸如“我的祖国——哈萨克斯坦”、“阿塔梅肯”、“曙光”、“青年旅行者”、“致敬祖国”、“未来”等项目及帐篷营地的活动。2024年已组织约1.5万次徒步旅行、国内及国际旅游活动。

暑期安排和专项计划

为规范夏季休闲安排，教育部与九个政府机构联合制定了2024—2026年夏令营组织计划，并设立了国家级跨部门协调机构，截至目前已召开13次会议，听取各地副州长的汇报。

目前，全国所有地区均已设立本地夏令营组织协调组，组内包括教育管理部门、少年警察、卫生防疫部门等共9类代表人员。今年将运行17个常年制营地（覆盖1.7万儿童），计划分阶段开放205个季节性营地（25.5万儿童）及1万多个校内营地（含与不含供餐，合计290万名儿童）。

营地状况与存在问题

据教育部统计，全国共有155个营地获得卫生防疫合规许可。2024年，营地运营组织者总人数预计达92,600人：常年制营地295人、郊区营地10,360人、校内营地45,210人、特色营地31,648人、毡房营地1,847人、帐篷营地4,240人。此外，另有2506名大学生和840名志愿者参与组织工作。

儿童青少年旅游与休闲协会主席凯拉特·苏尔塔诺夫表示，全国多数郊区营地建于50至60年前，仍属苏联时期遗产。他指出：“我们严重缺乏营地资源。去年全国180个营地仅能为4%的儿童提供郊外休假。”

他还指出，目前营地缺乏专业营养师、医生和辅导员，此外，全国近半数郊区营地甚至没有手机信号覆盖。

对此，旅游与体育部表示，未来政府在采购服务时将优先选择符合国家标准的营地运营方。

即将实施的营地许可制度

自2026年1月1日起，哈萨克斯坦将对所有提供教育和康复服务的儿童营地实施强制许可制度，包括夏令营、季节性和常年制营地。目前虽无统一营地经营许可证，但若涉及医疗与教育活动，需获得相应行政许可。

据“阿塔梅肯”国家企业家协会介绍，未来季节性营地的许可标准将下调近70%，因其无需提供正规教育服务；而常年制营地则需满足更为严格的康复与教育要求。

不过，儿童营地数量近年来持续下降。苏尔塔诺夫指出，仅在去年，儿童旅游领域的创业者数量就减少了50%。他担忧道：“一旦许可制度施行，或将有更多营地被迫退出市场。”造成这一趋势的主要原因是高成本与防疫合规要求较难满足。

“我的祖国——哈萨克斯坦”青少年活动

据教育部介绍，全国每年举办“我的祖国——哈萨克斯坦”青少年徒步探险活动。活动中开展徒步、滑雪、水上、自行车旅行以及多条探险路线，吸引成千上万名青少年及其指导教师参与。

此外，三年来共举办了9次教师培训班，覆盖450名教师；举办了多场全国性线上比赛，吸引6700名中小学及中职教师和学生参与。

周边国家做法对比与参考

乌兹别克斯坦近期启动大规模儿童旅游计划，拟实现每年百万名学生国内旅行目标，并将在五个地区建设各容纳百人的儿童旅游基地。

白俄罗斯保留有220个儿童营地，并与独联体和欧洲国家合作。当地儿童营地与多个集体农庄合作，每日供应新鲜乳制品、水果和蔬菜，甚至有专属糖果厂配套服务。

【编译：达娜】