台湾发生强震 至少二死逾50伤

根据中国地震台网测定，3日7时58分，在台湾花莲县海域（北纬23.81度，东经121.74度）发生7.3级地震，震源深度12千米。截止到10时，共记录到4.0级及以上余震12次，其中6.0-6.9级地震1次，5.0-5.9级地震5次，4.0-4.9级地震6次。

综合台湾《联合报》《中国时报》报道，台湾中央灾害应变中心指出，星期三（4月3日）上午9时19分，花莲县秀林乡得卡伦步道300米处有三名人员受伤受困，疑似有人被大石砸中身亡，还有两人被卡在树上。

另外，花莲台九丁线大清水隧道路段附近也传出司机遭落石砸中身亡，目前全台统计伤亡人数达二死57伤。

路透社称，地震震中附近的花莲有多幢房屋严重倾斜，还有部分房屋倒塌，受困人员急需救援人员协助离开。当前，花莲部分地区仍然停电，数以千计的住户受影响。

据《联合早报》报道，太平洋海啸预警中心说，台湾花莲岸外海域强震引发的海啸威胁已经过去。

台湾气象部门表示，接下来三四天可能会有规模6.5以上至7的余震。

台湾中央社报道，这是自1999年以来台湾发生的最严重地震。1999年9月21日台湾中部山区发生7.6级地震，导致约 2400人死亡。