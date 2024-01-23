中国新疆发生强震 阿拉木图震感强烈

据紧急情况部直属的“STAK”LLP地震台网测定，阿拉木图东南方向264公里处发生地震。据称，此次地震的能量等级达到了15.1级，震级为6.7级，震中坐标为41.22°N，78.65°E，震源深度为6.5公里。

截至目前，阿拉木图市紧急情况部门未收到任何与地震导致建筑物损坏或人员受伤有关的信息。

Фото: Александр Павский / Kazinform

地震持续了数分钟，导致阿拉木图市的居民被地震惊醒后纷纷跑到户外，一些居民还通过社交网络分享了地震时的照片和视频。

Фото: Kazinform/Александр Павский

阿拉木图市警察局已加强巡逻力量，组织地区巡视以确保居民楼宇的安全。目前，超过2500名警察正在阿拉木图维持公共秩序。

阿拉木图市长叶尔波拉特·多萨耶夫紧急召开了会议，召集专家讨论了进一步的行动计划。

在地震发生后，大批阿拉木图居民撤离该市，导致街道严重拥堵，加油站排起长队。

据国家地震观测与研究科学中心主任道列特·萨尔森巴耶夫的说法，阿拉木图近期不太可能再次发生毁灭性地震。他呼吁阿拉木图市民相信在不久的将来本地区不会发生毁灭性地震。他指出，今天的地震发生在中国和吉尔吉斯斯坦境内，阿拉木图州、阿拉木图市和杰特苏州居民所感受到的震动是“余震”。几乎所有中亚国家都感受到了地震的影响，目前已经登记了超过10次的余震，其中阿拉木图居民经历了2次。

阿拉木图国际机场新闻处报道称，机场运营正常，飞机起降没有受到限制。

另据新华社报道，中国地震台网正式测定：1月23日2时09分，在中国新疆阿克苏地区乌什县(北纬41.26度，东经78.63度)发生7.1级地震，震源深度22公里。

【编译：阿遥】