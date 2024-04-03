卡沙甘油田运营商否认发生漏油事故

（哈萨克国际通讯社讯）有关里海哈萨克斯坦部分卡沙甘油田疑似发生漏油事故的报道尚未得到证实。

卡沙甘油田的运营商——北里海石油运营公司（NCOC）已经否认了有关里海发生石油泄露的说法。

NCOC在一份声明中表示，他们于格林威治标准时间 2024 年 3 月 30 日 7:43 收到了有关卡沙甘海上油气田附近可能发生石油、废水或其他液体泄漏的报告，但这一报告未能得到证实。经过对 3 月 30 日 SENTINEL-1A 和 4 月 2 日 TerraSAR-X 卫星图像的分析，专家们观察到北里海，即卡沙甘油田 D 岛北侧一小块区域出现了一种自然现象。在接下来的几天里，卫星图像并未再次显示出这种现象。根据现场勘查结果显示，位于 D 岛附近的相关区域并没有任何泄漏迹象。

NCOC表示，他们的海上设施目前仍在正常运转。

NCOC还指出，自2016年开始生产以来，他们的生产设施从未发生过油污泄漏事件，并且他们会定期通过可持续发展年度报告等方式向公众通报相关情况。

据此前报道，阿特劳“地球仪”生态法案倡议中心主任加林娜·切尔诺娃在其Facebook页面上发布里海卫星图片，并标记一处疑似油污泄漏点。随后，生态和自然资源部生态委员会在社交媒体上回应这一信息，称针对里海卡沙甘油田附近疑似发生石油泄漏事故，将组织人员前往海上进行目视检查并组织专业人员赴现场采集水样。

【编译：阿遥】