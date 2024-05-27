巴布亚新几内亚发生山体滑坡 恐致670余人死亡

联合国秘书长古特雷斯今天在社交媒体上发文称，这场灾难性的山体滑坡已夺取了数百人的生命，“我为此向巴布亚新几内亚人民表达声援”。

他强调，联合国的驻地人员已经行动起来，正在为该国政府的应对工作提供支持。

被掩埋者生还希望渺茫

国际移民组织驻巴新代表处负责人阿克塔普拉克（Serhan Aktoprak）当天对媒体表示，事发地位于该国偏远的恩加省，而受影响的扬巴利村就座落在山脚下；在山体滑坡发生后，这座村庄已被六至八米厚的岩土所掩埋。

阿克塔普拉克指出，据信当地有150所房屋被埋，比之前报道的多出约90所；而被埋人员的数量则预计达到670人左右，“这些人得以生还的希望正变得越来越渺茫”，另外还有上千人因山体滑坡而流离失所。

救援作业受限

他还表示，国际移民组织目前有六名援助人员身处现场，与来自其他联合国机构、非政府组织和巴新政府机构的人员共同开展应对工作。不过，现场情况仍对救援作业构成危险：水继续从山上流下，地面仍在滑动，巨石还在不断掉落。

阿克塔普拉克介绍说，由于通往恩加省的要道有大片路段被岩土覆盖，人员和物资进入救援现场受限；不过，预计重型机械可于周日当天抵达，以协助开展恢复工作。目前，救援人员正在使用包括铁锹和棍棒在内的一切可用的工具，以便发现被掩埋的尸体。

组建应急协调小组

联合国巴新国家工作队在周六发表的一份声明中也指出，当地的通讯基础设施和通往受灾地点的道路遭到破坏。

同时，恩加省灾害协调办公室、巴新相关国家部委、军警部门及联合国共同组建了应急协调小组，负责协调和领导救灾工作。该小组进行的初步快速影响评估认为，灾区对食物、住所和医疗用品有迫切需求。

声明最后指出，“联合国正在密切跟踪灾区情况，并与巴新国家政府、恩加省政府当局及其他合作伙伴进行合作，以确定受损程度、伤亡情况，以及可能需要为受灾者提供的援助”。