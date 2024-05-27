巴布亚新几内亚发生山体滑坡 恐致670余人死亡
（哈萨克国际通讯社讯）据联合国新闻处消息，联合国巴布亚新几内亚国家工作队今天表示，周五凌晨在这个太平洋岛国北部发生的山体滑坡可能比预期造成更大的伤亡。由于众多被掩埋的人员尚未被发现，这起灾害的遇难人数可能会随着救援工作的展开而进一步上升。
联合国秘书长古特雷斯今天在社交媒体上发文称，这场灾难性的山体滑坡已夺取了数百人的生命，“我为此向巴布亚新几内亚人民表达声援”。
他强调，联合国的驻地人员已经行动起来，正在为该国政府的应对工作提供支持。
被掩埋者生还希望渺茫
国际移民组织驻巴新代表处负责人阿克塔普拉克（Serhan Aktoprak）当天对媒体表示，事发地位于该国偏远的恩加省，而受影响的扬巴利村就座落在山脚下；在山体滑坡发生后，这座村庄已被六至八米厚的岩土所掩埋。
阿克塔普拉克指出，据信当地有150所房屋被埋，比之前报道的多出约90所；而被埋人员的数量则预计达到670人左右，“这些人得以生还的希望正变得越来越渺茫”，另外还有上千人因山体滑坡而流离失所。
救援作业受限
他还表示，国际移民组织目前有六名援助人员身处现场，与来自其他联合国机构、非政府组织和巴新政府机构的人员共同开展应对工作。不过，现场情况仍对救援作业构成危险：水继续从山上流下，地面仍在滑动，巨石还在不断掉落。
阿克塔普拉克介绍说，由于通往恩加省的要道有大片路段被岩土覆盖，人员和物资进入救援现场受限；不过，预计重型机械可于周日当天抵达，以协助开展恢复工作。目前，救援人员正在使用包括铁锹和棍棒在内的一切可用的工具，以便发现被掩埋的尸体。
组建应急协调小组
联合国巴新国家工作队在周六发表的一份声明中也指出，当地的通讯基础设施和通往受灾地点的道路遭到破坏。
同时，恩加省灾害协调办公室、巴新相关国家部委、军警部门及联合国共同组建了应急协调小组，负责协调和领导救灾工作。该小组进行的初步快速影响评估认为，灾区对食物、住所和医疗用品有迫切需求。
声明最后指出，“联合国正在密切跟踪灾区情况，并与巴新国家政府、恩加省政府当局及其他合作伙伴进行合作，以确定受损程度、伤亡情况，以及可能需要为受灾者提供的援助”。