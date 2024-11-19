发射倒计时：“进步MS-29”号货运飞船准备就绪

11月18日，“联盟-2.1a”运载火箭与“进步MS-29”号货运飞船在拜科努尔发射场31号平台完成发射台安装。在接下来的三天里，技术人员将对火箭及飞船进行全面检查与准备，以确保发射任务顺利进行。

据俄航天集团消息，此次发射计划于11月21日17时22分（阿斯塔纳时间）进行。“联盟-2.1a”运载火箭将搭载“进步MS-29”号货运飞船，为国际空间站（ISS）送去约2.5吨重要物资。

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本次任务的主要任务是为国际空间站的宇航员提供补给，货运清单包括食品、科研设备及实验材料等，此外，还特别准备了新年礼物。俄航天集团新闻处透露，飞船上装载了约20公斤的宇航员私人包裹，内含他们喜爱的巧克力、坚果、风干肉和其他零食。宇航员们将用这些礼物与美国宇航局的同事互赠交换，进一步加深国际空间站内各国团队的友谊与合作。

值得一提的是，“进步MS-29”号货运飞船的发射将是2024年拜科努尔发射场的第七次任务。

【编译：达娜】