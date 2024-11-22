哈萨克斯坦司法体系中的女性力量：半数法官为女性

这一数据由哈萨克斯坦最高法院法官古丽娜拉·梅尔根诺娃在中亚地区第九届刑事司法专家论坛上透露。

梅尔根诺娃指出，哈萨克斯坦最高法院共有53名法官，其中48%为女性。这些女性法官不仅在最高法院中担任重要职务，还在司法领域发挥关键作用。她们中有担任法庭审判团主席的，也有作为最高司法机关全体会议秘书的。此外，哈萨克斯坦最高法院下设的法官联盟地区分会负责人亦由女性担任。

在更广泛的司法系统中，女性法官同样占据了重要地位。例如，在各州级法院中，13名审判团主席为女性，而在区级法院中，有79名女性担任法院院长职务。

- 司法体系中的男女比例是平等的。在担任法官职位方面，没有任何性别限制。 - 梅尔根诺娃强调道。

她还提到，根据《哈萨克斯坦司法体系及法官地位法》，法官候选人需满足严格的标准，无论性别均适用。这些标准包括：年满30岁、拥有高等法律教育、具备良好的道德品质以及无损声誉的社会形象。此外，法官延长任期的标准同样没有差异。

【编译：达娜】