哈萨克斯坦结核病发病率持续下降 死亡率十年降幅超七成

哈萨克斯坦目前在全国范围内提供免费的结核病诊疗服务，所有相关医疗费用均由国家保障，居民无需支付。

数据显示，过去十年来，哈萨克斯坦结核病的发病率、流行率和死亡率持续下降。2025年上半年，结核病发病率为每10万人32.2例，同比下降13%。流行率较十年前下降52%，为每10万人41.6例；死亡率下降更为显著，十年间降幅达75.6%，目前为每10万人0.8例。

据阿杰诺夫介绍，根据“遏制结核病流行”国家战略，哈萨克斯坦原定于2025年完成可持续发展目标中有关降低结核病流行率和死亡率的中期指标，实际已于2024年提前实现。

截至2025年前六个月，哈国结核病活跃患者人数减少7%，为609人；与十年前相比，总数下降56%。

哈萨克斯坦已全面引入快速结核病诊断技术，可在2小时内识别患者是否感染结核分枝杆菌，并判断其对抗结核药物的耐药性。全国各地的肺科与胸肺病中心均具备符合国际标准的实验室检测能力。国家参考实验室也已实现全基因组测序。

2025年上半年，全国初级卫生机构共对44,941名疑似结核病患者进行XpertMTB/Rif快速检测，确诊4,230例，阳性率为9.4%。此外，根据国家法律规定，政府定期对高风险人群进行胸透筛查。上半年共筛查60.3万人，发现1,254例结核病患者。

在治疗方面，患者现可获得不含注射药物的高效治疗方案。预防方面，全国持续开展卡介苗（BCG）接种，尤其在新生儿和儿童中发挥重要作用，有效阻止结核病的传播。

【编译：达娜】