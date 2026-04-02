哈萨克斯坦境内发现20种新鸟类 近60种鸟类生存受到威胁

—目前哈萨克斯坦境内共发现520多种鸟类。每年都有新物种迁徙至我国境内。这些新物种大多由观鸟爱好者在自主观测中发现，并通过摄影手段提供证据确认，-斯克利亚连科介绍道。

他指出，非专业人士对科学研究的贡献正日益增强。尽管哈萨克斯坦疆域辽阔，但专业鸟类学家数量有限，因此广大鸟类爱好者发挥了巨大作用。他们的观测记录为研究鸟类迁徙规律及地理分布提供了宝贵科研数据。

在谈及当前鸟类种群现状时，斯克利亚连科表示，部分特定种群数量减少已成为全球性趋势。目前在哈萨克斯坦，约有60种鸟类正面临不同程度的生存威胁。

—鸟类生存现状不容乐观，最主要威胁来自栖息地丧失。这与基础设施建设、矿产资源开采、景观地貌改变以及湿地干涸密切相关。此外，环境污染和人为干扰也在产生负面影响。全球数据显示，约有一半鸟类物种数量正在减少，-斯克利亚连科强调。

以闺秀鹤为例，其种群数量变化往往取决于越冬地环境状况，这凸显了国际合作保护的重要性。此外，由于非法猎捕，猎隼数量已大幅缩减。每年还有数以千计猛禽因触碰电力线路而死亡，风力发电设施扩建也对鸟类生存产生一定影响。

斯克利亚连科还特别提到一种令人担忧的潜在威胁——双氯芬酸兽药的滥用。该药物曾导致印度腐食性鸟类数量锐减，虽然印度已禁止使用该药且情况有所好转，但其在其他地区的推广仍可能引发新风险。

关于城市鸟类分布变迁，斯克利亚连科指出，由于城市环境变迁，市中心区域麻雀和燕子数量明显减少。与之相反，水鸟在城市越冬现象日益频繁。例如，由于城市水域不结冰，绿头鸭已习惯在市中心栖息，且不再畏惧人类。此外，河乌以及稀有的蓝大翅鸲等鸟类也开始在市区被更频繁地观测到。

【编译：阿遥】