阿特劳州发现5000万年前鲨鱼牙齿化石

此次考古探险由阿特劳州历史与地方志博物馆组织，考古队由该博物馆的教授哈吉穆拉特·阿赫梅德诺夫带队。该团队于8月7日至18日对该地区的白垩纪的高地进行了详细的勘探和发掘，运用现场和实验室的古生物学方法，采集了511件古生物和古植物标本，其中包括259件脊椎动物化石和229件无脊椎动物化石，以及18件植物化石。

Фото: Атырау облыстық тариъхи-өлкетану музейі

- 我们发现了一批独特的化石，包括中生代晚白垩纪时期的遗物。化石包括160百万年前的爬行动物脊椎骨、古近纪鲨鱼的脊椎和牙齿、鱼类的尾鳍化石、树木化石，以及生活在5000万年前的Otodus巨鲨的牙齿。此外，还发现了箭石、双壳类软体动物和海胆的化石。 - 阿赫梅德诺夫教授介绍道。

此次发现的一个重要地点是绍尔卡拉高地，距离库勒萨热市约130公里。

- 早在1931年，古生物学家里亚宾宁在科伊卡拉高地发现了白垩纪恐龙的脊椎骨，并将其命名为“恩巴蜥蜴（Эмбазавр）”。我们认为这不仅是阿特劳州的古生物学象征，也是对全球科学界的重要贡献。未来，科学家将进一步研究这些珍贵的化石，更全面地揭示数百万年前生活在这一地区的动物种类及其生态环境。 -教授补充道。

Фото: Атырау облыстық тариъхи-өлкетану музейі

【编译：达娜】