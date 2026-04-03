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哈萨克斯坦发现"第二卡沙甘" 哲勒沃伊矿床资源潜力47亿吨
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦境内发现一处资源潜力可与卡沙甘油田相媲美的巨型碳酸盐岩区块。4月2日，在阿斯塔纳举行的GECA 2026国际地质论坛上，哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas，哈国油）副董事长库尔曼哈兹·叶斯哈兹耶夫披露了相关信息。
据叶斯哈兹耶夫介绍，当前地质勘探工作的核心方向是哲勒沃伊碳酸盐岩台地，其范围涵盖卡拉屯、卡哲哈里以及哲勒沃伊区块。
—新发现的卡拉屯、卡哲哈里及哲勒沃伊碳酸盐岩区块在结构上与卡沙甘油田高度相似。该岩体的资源潜力达47亿吨（油气当量），这与卡沙甘油田的地质潜力不相上下。然而，由于卡沙甘油田位于浅海区域，需要极高的资本支出，而此次发现的矿床位于陆地，意味着其开发成本将大幅降低，-叶斯哈兹耶夫表示。
据估算，哲勒沃伊碳酸盐岩矿床总资源潜力折合标准燃料达200亿吨。
目前，卡拉屯区块已完成一口深度为5750米的勘探井钻探工作，并取得积极阶段性成果，现已确定五个具有开发前景的目标。
叶斯哈兹耶夫指出，基于卡拉屯区块取得的成功经验，公司计划将地质勘探工作扩展至卡哲哈里区块。目前，关于获取该区块地下资源使用合同的谈判正在进行中。
据悉，这一新项目将不会影响现有的产品分成协议。该项目将作为独立项目运作，并与其他合作伙伴（包括俄罗斯鞑靼石油公司）共同实施开发。
【编译：阿遥】