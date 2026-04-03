据叶斯哈兹耶夫介绍，当前地质勘探工作的核心方向是哲勒沃伊碳酸盐岩台地，其范围涵盖卡拉屯、卡哲哈里以及哲勒沃伊区块。

—新发现的卡拉屯、卡哲哈里及哲勒沃伊碳酸盐岩区块在结构上与卡沙甘油田高度相似。该岩体的资源潜力达47亿吨（油气当量），这与卡沙甘油田的地质潜力不相上下。然而，由于卡沙甘油田位于浅海区域，需要极高的资本支出，而此次发现的矿床位于陆地，意味着其开发成本将大幅降低，-叶斯哈兹耶夫表示。

据估算，哲勒沃伊碳酸盐岩矿床总资源潜力折合标准燃料达200亿吨。

目前，卡拉屯区块已完成一口深度为5750米的勘探井钻探工作，并取得积极阶段性成果，现已确定五个具有开发前景的目标。

叶斯哈兹耶夫指出，基于卡拉屯区块取得的成功经验，公司计划将地质勘探工作扩展至卡哲哈里区块。目前，关于获取该区块地下资源使用合同的谈判正在进行中。

据悉，这一新项目将不会影响现有的产品分成协议。该项目将作为独立项目运作，并与其他合作伙伴（包括俄罗斯鞑靼石油公司）共同实施开发。

【编译：阿遥】