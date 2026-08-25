北哈州伊曼套附近发现青铜时代古代聚落遗址

在哈萨克斯坦与中国考古学家开展联合科学考察期间，考古人员发掘出古代住宅遗址、陶器碎片、石器和青铜器工具、箭头、动物骨骼，以及用于金属加工的矿渣残留物。

此次考古发掘于7月14日启动。专家团队在324平方米的区域内持续开展研究，直至8月17日。据初步判断，伊曼套古聚落遗址大约可追溯至公元前16至15世纪。

Фото: Ұлттық музей

据考察队负责人介绍，遗址内发现了大量马匹及其他家畜的骨骼遗存，这表明当时当地已经形成了较为成熟的畜牧业传统。

哈萨克斯坦国家博物馆馆长别热克·阿布德哈里吾勒表示，国家博物馆国际合作项目的一个重要方向，就是与外国学者开展历史遗产保护及考古研究方面的合作。

“目前，我们正与中国国家博物馆共同开展首个哈中联合考古项目。该项目主要研究青铜时代和早期铁器时代，这一课题在国际科学界受到广泛关注。众所周知，这一地区分布着博泰遗址等一批独具特色的考古遗迹。此前，我们也曾与韩国考古学家开展联合研究。目前这一项目计划实施五年，今年启动了首阶段研究工作。”他说。

他补充说，中方专家拥有较为先进的技术和实验室条件。

“他们的实验室能够对土壤、灰烬、出土文物、骨骼以及金属的成分和年代进行分析鉴定。因此，这类联合项目对推动科学研究具有特殊意义。”阿布德哈里吾勒强调。

在发掘过程中，考古人员在聚落遗址西部发现了灰烬层和烧灼过的石块，这表明该区域曾被用于生火。目前，这处炉灶设施是否曾用于冶金活动，仍有待进一步研究。

Фото: Ұлттық музей

中国国家博物馆考古院高级研究人员张晓磊指出，考察期间出土的首批文物已经为了解这一古代聚落提供了不少重要信息。总体而言，此次考察的主要目的，是进一步研究欧亚大草原青铜时代文化的形成与发展阶段。

“我们已经签署了为期五年的合作协议。希望在后续发掘中能够发现更多考古实物。这一地区出土了大量马骨和其他家畜骨骼，可以看出当时已经形成了饲养牲畜的传统。这里的自然环境也十分优美，四周群山环绕。能够在这里开展研究，对我们来说具有重要意义。”他说。

在一个多月的时间里，考古人员逐步厘清了住宅遗址的建筑结构，并对聚落的规模及功能进行进一步判断。专家认为，从遗址建筑结构的特点以及出土文物的特征来看，这里可能曾是社会经济地位较高群体的居住地。不过，这一判断仍需要更多后续研究加以确认。

Фото: Ұлттық музей

此次考察队由中方4名专家，以及来自哈萨克斯坦各地区的20余名考古学家和学生组成。

今年的考古研究持续33天。明年计划将发掘时间延长至45天。同时，除青铜时代遗址外，研究团队还计划对周边早期铁器时代遗存开展进一步调查研究。

学者认为，伊曼套的考古发掘将为北哈萨克斯坦青铜时代历史研究补充新的实物资料。未来四年，随着研究工作的持续深入，考古人员有望进一步了解这一古代聚落的布局结构、居民的生产方式以及当时的日常生活。

Фото: Ұлттық музей

值得一提的是，近日，阿尔法拉比哈萨克国立大学考古队在突厥斯坦州拜德别克县一处古城遗址开展田野考古调查与发掘，发现了多个历史时期的考古遗存。