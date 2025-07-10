秘鲁宣布发现一3500多年前古城

据路透社报道，研究人员发布的无人机拍摄画面显示，这座名为佩尼科(Peñico)的城市位于秘鲁北部的巴兰卡省，始建于公元前1800年至公元前1500年之间，它靠近5000年前美洲最古老的卡拉尔文明的发源地。该城中心位于山坡台地上的一个圆形建筑内，残留有石头和泥土建筑。

领导佩尼科城研究的考古学家露丝·沙迪(Ruth Shady)表示，这座新发现的城市至关重要，因为它是在卡拉尔文明遭受气候变化摧毁后出现的，“它位于一个战略要地，有利于贸易，方便与沿海、高地和丛林地区的社会进行交流。”

秘鲁文化部研究员、考古学家马可·马查库伊(Marco Machacuay)表示，佩尼科的重要性在于它是卡拉尔社会的延续。卡拉尔文明被认为是大致与四大文明古国同时期的古文明之一。

另据媒体报道，研究人员在佩尼科城还发现了多达18座建筑，包括仪式寺庙和住宅区。研究人员表示，在其他建筑中，他们相继发现了人物和动物形象的泥塑、礼仪用品以及用珠子、贝壳制成的项链等。

秘鲁拥有众多考古遗址，例如马丘比丘印加遗址、纳斯卡线条等。