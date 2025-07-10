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秘鲁宣布发现一3500多年前古城
（哈萨克国际通讯社讯）据中新社消息，当地时间7月3日，秘鲁考古学家宣布在该国发现了一座3500多年前的城市遗址。据考证，这座古城很可能是当时连接太平洋沿岸文化与安第斯山脉和亚马逊地区文化的贸易枢纽。
据路透社报道，研究人员发布的无人机拍摄画面显示，这座名为佩尼科(Peñico)的城市位于秘鲁北部的巴兰卡省，始建于公元前1800年至公元前1500年之间，它靠近5000年前美洲最古老的卡拉尔文明的发源地。该城中心位于山坡台地上的一个圆形建筑内，残留有石头和泥土建筑。
领导佩尼科城研究的考古学家露丝·沙迪(Ruth Shady)表示，这座新发现的城市至关重要，因为它是在卡拉尔文明遭受气候变化摧毁后出现的，“它位于一个战略要地，有利于贸易，方便与沿海、高地和丛林地区的社会进行交流。”
秘鲁文化部研究员、考古学家马可·马查库伊(Marco Machacuay)表示，佩尼科的重要性在于它是卡拉尔社会的延续。卡拉尔文明被认为是大致与四大文明古国同时期的古文明之一。
另据媒体报道，研究人员在佩尼科城还发现了多达18座建筑，包括仪式寺庙和住宅区。研究人员表示，在其他建筑中，他们相继发现了人物和动物形象的泥塑、礼仪用品以及用珠子、贝壳制成的项链等。
秘鲁拥有众多考古遗址，例如马丘比丘印加遗址、纳斯卡线条等。