15:22, 13 六月 2025 | GMT +5
杰特苏州发现疑似中世纪古城遗址 尚待考古鉴定
（哈萨克国际通讯社讯）近日，哈萨克斯坦研究人员在杰特苏州发现一处考古遗址，初步推测为一座此前仅在文献中有所记载的中世纪古城遗址。
—我们认为找到了一个中世纪城市的遗址，这座城市过去只出现在文献记录中。考古学界已得知相关信息。-岩画研究科考队负责人奥尔加·古米罗娃在社交媒体上写道。
这处遗址首次出现在一处采石场区域。科研人员在现场发现了裸露的烧砖结构、墙体残迹，以及部分保存较好的塔楼遗构。根据初步判断，这座城市可能毁于13世纪蒙古入侵时期的大火。
研究人员认为，该遗址的规模和考古价值可与塔尔希兹或开阿利克古城相提并论。
就此发现，哈通社记者联系了马尔古兰考古研究所，试图获取更多信息。
研究所专家亚历山大·戈里亚切夫回应称，杰特苏州是哈萨克斯坦重要的考古研究区域，该所已在当地持续开展了近30年的系统性考古工作。
—我们确实了解到在这一带发现了砖块残骸。但截至目前，该遗址尚未接受正式考古鉴定。因此，现在下定论还为时尚早。从现有照片来看，这些砖块并不完全符合中世纪的典型特征。-戈里亚切夫表示。
他补充说，研究所计划于今年8月底对该遗址所在区域开展全面科学勘察。
据此前报道，近日，来自萨热阿尔卡考古研究所的科学家们在整个五月期间，于谢特县开展了考古勘探工作，共发现了25处新的历史文化遗迹。
【编译：阿遥】