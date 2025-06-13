杰特苏州发现疑似中世纪古城遗址 尚待考古鉴定

—我们认为找到了一个中世纪城市的遗址，这座城市过去只出现在文献记录中。考古学界已得知相关信息。-岩画研究科考队负责人奥尔加·古米罗娃在社交媒体上写道。

这处遗址首次出现在一处采石场区域。科研人员在现场发现了裸露的烧砖结构、墙体残迹，以及部分保存较好的塔楼遗构。根据初步判断，这座城市可能毁于13世纪蒙古入侵时期的大火。

Фото: Ольга Гумированың Facebook-тегі парақшасынан

研究人员认为，该遗址的规模和考古价值可与塔尔希兹或开阿利克古城相提并论。

就此发现，哈通社记者联系了马尔古兰考古研究所，试图获取更多信息。

研究所专家亚历山大·戈里亚切夫回应称，杰特苏州是哈萨克斯坦重要的考古研究区域，该所已在当地持续开展了近30年的系统性考古工作。

—我们确实了解到在这一带发现了砖块残骸。但截至目前，该遗址尚未接受正式考古鉴定。因此，现在下定论还为时尚早。从现有照片来看，这些砖块并不完全符合中世纪的典型特征。-戈里亚切夫表示。

Фото: Ольга Гумированың Facebook-тегі парақшасынан

他补充说，研究所计划于今年8月底对该遗址所在区域开展全面科学勘察。

据此前报道，近日，来自萨热阿尔卡考古研究所的科学家们在整个五月期间，于谢特县开展了考古勘探工作，共发现了25处新的历史文化遗迹。

【编译：阿遥】