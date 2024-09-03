考古新发现：中央博物馆考古团队揭示古代康居文化神秘面纱

这次调查重点包括对一座寺院和两个土墩的发掘，出土了大量属于公元前2世纪康居文化的独特文物，为哈萨克斯坦古代历史的研究提供了新的线索。

Фото: Мәдениет министрлігі

在发掘过程中，考古学家们发现了大量牲畜骨骼和牛羊角。此外，还出土了大量石器，如研钵、研磨器和磨盘，这些石器显示出当时农业特别是土地耕作和收割的发达程度。大量陶器碎片，包括器皿把手和衣物纽扣，也为研究古代人类的生活习惯和社会结构提供了重要信息。

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在寺院遗址的西侧，考古人员在60厘米深处发现了一个独特的陶制品——一个锥形陶制器脚。初步推测，这可能是一个祭祀用器（香炉）的一部分，这一发现进一步表明该寺院在古代曾用作重要的宗教祭祀场所。

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该遗址位于高山和湖泊附近，这种独特的地理环境为古代康居文化的繁荣提供了有利条件。

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国立中央博物馆考古团队表示，他们将继续在全国范围内对历史遗迹进行系统的发掘和研究，力求揭开哈萨克斯坦古代历史的更多奥秘。

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【编译：阿遥】