07:21, 03 9月 2024 | GMT +6
考古新发现：中央博物馆考古团队揭示古代康居文化神秘面纱
（哈萨克国际通讯社讯）据文化和信息部新闻处消息，近日，国立中央博物馆考古部的专家团队完成了对位于突厥斯坦州苏扎克县克孜勒阔勒乡附近一处考古遗址的田野调查。
这次调查重点包括对一座寺院和两个土墩的发掘，出土了大量属于公元前2世纪康居文化的独特文物，为哈萨克斯坦古代历史的研究提供了新的线索。
在发掘过程中，考古学家们发现了大量牲畜骨骼和牛羊角。此外，还出土了大量石器，如研钵、研磨器和磨盘，这些石器显示出当时农业特别是土地耕作和收割的发达程度。大量陶器碎片，包括器皿把手和衣物纽扣，也为研究古代人类的生活习惯和社会结构提供了重要信息。
在寺院遗址的西侧，考古人员在60厘米深处发现了一个独特的陶制品——一个锥形陶制器脚。初步推测，这可能是一个祭祀用器（香炉）的一部分，这一发现进一步表明该寺院在古代曾用作重要的宗教祭祀场所。
该遗址位于高山和湖泊附近，这种独特的地理环境为古代康居文化的繁荣提供了有利条件。
国立中央博物馆考古团队表示，他们将继续在全国范围内对历史遗迹进行系统的发掘和研究，力求揭开哈萨克斯坦古代历史的更多奥秘。
【编译：阿遥】