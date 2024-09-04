18:11, 04 9月 2024 | GMT +6
伊斯兰发展银行将向哈萨克斯坦水资源管理领域投资10亿美元
（哈萨克国际通讯社讯）阿拉伯协调小组会议日前在阿斯塔纳举行。会议期间，伊斯兰发展银行宣布将为哈萨克斯坦的水资源管理领域提供巨额资金支持。
哈萨克斯坦政府副总理兼国家经济部部长努尔兰·拜巴扎尔沃夫在接受媒体采访时指出，哈萨克斯坦与阿拉伯协调小组的合作已正式启动，该小组成员包括伊斯兰发展银行和海湾国家的主要投资公司。合作的首项协议已签署，涉及对水资源管理领域的投资。由于今年的洪水造成了严重破坏，计划在未来两到三年内修复受损的水系统，从而提高洪水防控的能力。
据拜巴扎尔沃夫部长介绍，伊斯兰发展银行初期将为该项目提供超过10亿美元的资金支持。项目将以产期融资形式进行，融资期限至少为20年。
他还表示，哈方向阿拉伯协调小组提交了总价值超过100亿美元的250份投资项目，并称未来将争取到更多具有战略意义的投资。
据悉，此次阿拉伯协调小组会议吸引了多个重要机构的参与，包括伊斯兰发展银行、 欧佩克国际发展基金、科威特阿拉伯经济发展基金会、沙特阿拉伯发展基金、阿布扎比发展基金和卡塔尔发展基金。此外，哈萨克斯坦的各级政府机构代表也出席了此次会议。
【编译：达娜】