伊斯兰发展银行将向哈萨克斯坦水资源管理领域投资10亿美元

哈萨克斯坦政府副总理兼国家经济部部长努尔兰·拜巴扎尔沃夫在接受媒体采访时指出，哈萨克斯坦与阿拉伯协调小组的合作已正式启动，该小组成员包括伊斯兰发展银行和海湾国家的主要投资公司。合作的首项协议已签署，涉及对水资源管理领域的投资。由于今年的洪水造成了严重破坏，计划在未来两到三年内修复受损的水系统，从而提高洪水防控的能力。

据拜巴扎尔沃夫部长介绍，伊斯兰发展银行初期将为该项目提供超过10亿美元的资金支持。项目将以产期融资形式进行，融资期限至少为20年。

他还表示，哈方向阿拉伯协调小组提交了总价值超过100亿美元的250份投资项目，并称未来将争取到更多具有战略意义的投资。

据悉，此次阿拉伯协调小组会议吸引了多个重要机构的参与，包括伊斯兰发展银行、 欧佩克国际发展基金、科威特阿拉伯经济发展基金会、沙特阿拉伯发展基金、阿布扎比发展基金和卡塔尔发展基金。此外，哈萨克斯坦的各级政府机构代表也出席了此次会议。

【编译：达娜】