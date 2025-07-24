法律与秩序：总理主持会议，严打毒品、酗酒与家庭暴力

会议讨论了打击毒品犯罪、酗酒及预防家庭领域违法行为的措施及工作成效。

毒品犯罪与酗酒治理

内务部长叶尔詹·萨德诺夫报告称，半年内查获6.4吨毒品，封锁超过1.7万个毒品相关网站，逮捕474名毒品犯罪嫌疑人，包括28名Telegram频道管理员。针对有组织犯罪集团启动21起刑事案件，其中3起涉及跨国集团，开展超1.1万次禁毒活动。此外，处理10.7万起公共场所酗酒事件和7000起酒精流通违法行为，1.1万人被禁止饮酒。

卫生部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃表示，目前全国有超1.7万名毒瘾患者在册。近五年来，鸦片类毒瘾者减少1.5倍，但合成兴奋剂和混合使用毒品导致的患者增加。自2024年底起，对无成瘾但有害使用毒品者实施咨询监管，覆盖约3000人。全国20个地区心理健康中心、79个市级和205个区级诊所提供戒毒服务，另有国家科学实践心理健康中心运行。初级医疗卫生层面设有94个青少年健康中心，2024年接待超70万人次。2025年批准了提高治疗效果的新方法指南，并继续修订住院治疗禁忌症清单。

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总理指出，尽管执法部门努力，毒瘾问题尤其在年轻人中仍未缓解。总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将“法律与秩序”原则定为国家和社会活动的核心原则，政府和执法部门必须优先确保执行。年轻人中毒瘾扩散的趋势令人担忧，毒品通过互联网、邮寄、“藏匿”方式和匿名电子支付传播，增加了抓捕贩毒者的难度。

总理指示完善毒品网站及相关信息检测和封锁机制，研究阻断毒品交易资金流动的措施，强化对引发毒瘾药物的药店流通监管，完善戒毒基础设施，特别关注未成年人毒瘾的早期发现与治疗。

全国范围内将扩大戒酒村镇运动，目前已有超400个村镇参与，提议激励相关倡议者和地方政府。

统计显示，超半数谋杀、三分之一流氓行为及四分之一抢劫案发生在醉酒状态。

总理指示制定新禁毒政策，不仅应对毒品扩散后果，还要针对根源。

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家庭暴力预防

据内务部数据，近三年家庭暴力投诉减少35%，2025年初较去年同期下降20%，家庭暴力犯罪数量减少34.9%。

总理指出，尽管数据向好，家庭暴力预防仍是国家家庭人口政策中的重点。总统指示下，法律已加强，对妇女儿童的违法行为责任加重。

总理强调需加强暴力预防、部门协调、公众宣传及与非政府组织的合作。去年，内务部成立家庭暴力防治专门小组，与相关部门联合开展预防工作，完善了相关机构协作机制。

会议讨论了目睹家庭暴力的儿童问题，教育部被要求制定早期发现和支持机制。

总理强调发展家庭支持中心网络、有效数字化及各部门联合打击家庭暴力的重要性。

会议最后，总理指示地方执行机构为获赦公民提供全面适应和支持，确保预防包括家庭暴力在内的再犯行为。

【编译：木合塔尔·木拉提】