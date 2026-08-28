阿斯塔纳揭幕“阿尔法拉比与孔子：伟大思想家的对话”雕塑组合

这件艺术作品由哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫专门赠予该大学分校。

该雕塑组合被视为哈中两国文化和教育联系以及两国人民精神传承的象征。作品作者为世界知名中国雕塑家吴为山。

揭幕仪式上宣读了吴为山的致信。他在信中表示，将这件融合阿尔法拉比与孔子精神遗产的作品安放在哈萨克斯坦的BLCU分校，是中哈两国永久友谊的象征。

“孔子以人文主义为立身之本，倡导建设以仁德为基础的社会；阿尔法拉比则致力于通过真理和知识构建美好社会。他们的思想为人类文明发展作出了重要贡献。我相信，这座雕塑将成为青年学生的精神榜样，并为弘扬人类共同价值发挥作用。”吴为山表示。

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克、中国驻哈萨克斯坦特命全权大使韩春霖、阿斯塔纳国际大学校长赛热克·伊尔萨利耶夫、北京语言和文化大学分校负责人及教师，以及哈萨克斯坦总统事务管理局代表、库鲁尔泰议员和媒体代表出席了活动。

萨亚萨特·努尔别克与韩春霖共同为雕塑组合揭幕。

韩春霖大使在致辞中高度评价这件雕塑作品，认为其体现了中哈两国文明相互交流、相互借鉴以及人类智慧与精神的交融。他指出，孔子与阿尔法拉比虽相隔数个世纪，但两人在知识、道德以及社会和谐发展等方面的思想具有共同之处。

“两位思想家都认为，教育是启迪人的思想、塑造人格和推动社会进步的重要力量。”韩春霖表示。

他同时指出，中哈两国人文交流正保持快速发展势头。当前，两国青年通过学生交流、科学研究和联合教育项目等方式相互学习、共同成长。

Фото: 阿斯塔纳国际大学

萨亚萨特·努尔别克介绍说，自哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫上任以来，哈萨克斯坦持续就发展科学教育、加强人力资本建设作出系统性部署。其中一项重要举措，就是在哈萨克斯坦开设外国高校分校。

他表示，过去五年，哈萨克斯坦已开设近40所知名研究型外国大学分校，其中包括两年前正式开办的北京语言和文化大学分校。

“得益于这些分校，目前在哈萨克斯坦学习的外国学生已超过3.7万人，这是一个历史性数字。其中，今年约有3500名中国公民决定来到哈萨克斯坦学习，这在过去是前所未有的。”萨亚萨特·努尔别克指出。

阿斯塔纳国际大学校长赛热克·伊尔萨利耶夫也谈到了教育与文化之间的密切联系。他表示，大学里除了外国留学生外，还有许多正在学习中文的年轻人，他们在相关语言水平测试中取得较好成绩，展现了较高的中文学习水平。

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

此次雕塑组合揭幕，成为进一步巩固和发展哈中两国教育与文化联系的重要一步。

活动期间，与会嘉宾观看了特别安排的文艺节目。随后，哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克与中国驻哈萨克斯坦特命全权大使韩春霖互赠纪念礼品。

据此前报道，萨特巴耶夫大学将在哈萨克斯坦境内建立首个实践教学中心——“班·墨学院”。学院将借鉴中国职业技术教育模式开展工程技术人员培训，学生将在这里学习现代工业技术，并掌握各类工业生产设备的实际操作技能